Young Dolph Shooting: Autoridades federais e locais prendem dois homens em conexão com o tiro fatal do rapper

O rapper, cujo nome verdadeiro era Adolph Robert Thornton Jr., foi morto a tiros em 17 de novembro de 2021, no Makeda’s Homemade Butter Cookies em Memphis. O homem de 36 anos tem dois filhos.

O US Marshals Service prendeu Justin Johnson, 23, em Indiana na terça-feira, de acordo com um comunicado de imprensa da agência federal. Ele era procurado por homicídio em primeiro grau. O US Marshals Service, o Departamento de Polícia de Memphis, o Crime Stopping e o Tennessee Bureau of Investigation ofereciam anteriormente uma recompensa de até US$ 15.000 por informações que levassem à prisão de Johnson.

Johnson também é um rapper sob o nome de Straight Drop. Uma coletiva de imprensa será realizada na quarta-feira para que as autoridades forneçam mais informações sobre a prisão de Johnson.

Cornelius Smith, 32, é o outro homem preso em conexão com a morte de Young Dolph. Smith foi preso em 9 de dezembro em Southaven, cerca de 210 milhas a nordeste de Memphis, em um mandado de roubo automatizado relacionado ao Mercedes-Benz branco usado no tiroteio de Young Dolph, de acordo com um comunicado de imprensa do Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Shelby.