O Algarve caminha para um destino premium?

Segundo o relatório do ECO, os números de turistas no Algarve ficaram aquém das expectativas e foi a única região a registar dormidas inferiores a 2019 em junho.

Em junho, o Algarve registou 2,26 milhões de dormidas, tornando-se no principal destino turístico do país no verão. No entanto, esse número é 7% menor do que em junho de 2019, antes da crise da pandemia. Segundo dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), enquanto todas as outras regiões já ultrapassaram os níveis registados antes da pandemia, o Algarve continua a ficar para trás.