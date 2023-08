Duas mudanças no 15 inicial dos EUA contra Portugal

A uma semana de uma vitória convincente sobre a Romênia em Bucareste, os USA Men’s Eagles desembarcaram na costa algarvia com uma breve escala em Lisboa para o jogo de sábado contra Portugal.

Cidade conhecida como destino de férias, Faro transforma-se numa cidade do rugby para um embate noturno no Estádio do Algarve. O técnico Scott Lawrence fez algumas mudanças no dia 23 para a segunda das três paradas da turnê, com dois nomes na fila para reivindicar sua primeira internacionalização.

Também será uma revanche da última partida da Copa do Mundo de Rugby em Dubai em 2022. Os EUA precisavam vencer aquele jogo, mas terminaram com um empate de 16 a 16, disse Locke Cam. Dolan disse que os Eagles jogam não para perder, mas para vencer. Esta iteração da equipe dos EUA agora vê um confronto de classificação importante.

EUA x Portugal começa no sábado às 16:00 ET e o jogo é ao vivo na Rugby Network.

Quem são esses caras? Passeio de Verão da Águia

Dos 23 do jogo deste fim-de-semana, 11 estiveram em campo frente a Portugal em Novembro e este fim-de-semana, incluindo o capitão Greg Pietersen, é um lembrete das fortes defesas em que as equipas adversárias se apóiam.

“Sabemos o que o adversário pode trazer, eles têm uma boa defesa de três, bons chutes e alinharam bem essa função. Se fizermos o que fizemos nos primeiros 60 minutos contra a Romênia, manter nossos processos e exercícios, eu acho que podemos controlar o jogo. É disso que se trata esta semana. Foco principal. Assim como na semana passada, apenas focando em nós mesmos. A energia está muito boa esta semana, os meninos estão ansiosos por bons resultados, mas o desejo de aprender e crescer ainda está em alta. A energia está ótima, o foco está ótimo. É uma semana difícil, mas os meninos entraram e enxertaram.

Treinador principal, Scott Lawrence refletiu sobre a semana: “Passamos os primeiros dois dias e meio em Lisboa, que foi uma boa parada e acho que conseguimos muito nas fases iniciais, a maior parte do trabalho que foi feito lá. Recarregamos um pouco as baterias no Algarve, por isso o fim-de-semana é muito revigorado.

Quando questionado sobre qual será o foco principal do torneio de sábado, Lawrence respondeu sucintamente: “Trata-se de vencer corridas de bola.”

Trabalho de base, alinhamentos e 2023 Eagles

Sobre mudanças: