NVIDIA apresenta a GeForce RTX 4080 SUPER assinada pelo seu CEO Jensen Huang

RTX 4080 SUPER da Jensen

Não existe nada mais super.

Com um valor oficial de 999 dólares, e extraoficialmente muito superior, está em disputa a próxima RTX 4080 SUPER Founders Edition, uma edição especial assinada pelo Jensen. Com lançamento previsto para 31 de janeiro, a NVIDIA começou a oferecer brindes em plataformas de mídia social e pessoalmente na CES 2024 aos participantes.

A RTX 4080 SUPER é a GPU topo de linha mais recente, apresentando uma GPU AD103 com 10.240 núcleos CUDA. Esta versão atualizada segue seu antecessor, o RTX 4080, que agora está sendo descontinuado. A nova SUPER GPU possui velocidades de núcleo e memória mais rápidas. Eles também possuem memória GDDR6X com velocidade de clock de 23 Gbps, a primeira placa do setor a apresentar essa velocidade.

A participação no sorteio é simples, com a NVIDIA incentivando os usuários a interagir com seus perfis de mídia social e seguir as instruções fornecidas. Por exemplo, o sorteio do X/Twitter exige que os participantes simplesmente postem #RTXSUPER e curtam a postagem associada.

O prêmio em disputa é o RTX 4080 SUPER Founder's Edition, assinado pessoalmente por Jensen Huang, CEO da NVIDIA. De referir que neste evento promocional existe apenas uma carta disponível, o que torna as probabilidades de ganho relativamente reduzidas. No entanto, temos certeza de que os verdadeiros entusiastas de GPU, como os leitores VideoCardz, terão maiores chances de ganhar.

fonte: Nvidia