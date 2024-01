O recurso Near Share do Google é combinado com o recurso Quick Share da Samsung para compartilhamento de arquivos

Há alguns dias, foi revelado que o Google poderia integrar seu recurso de compartilhamento de arquivos Near Share com o recurso Quick Share da Samsung. E agora o Google tornou isso oficial. O recurso Near Share do Google foi integrado ao recurso Quick Share da Samsung, que agora é o sistema de compartilhamento de arquivos padrão do Android.

Você não precisará mais lidar com dois sistemas de compartilhamento de arquivos.

O Google está se unindo à Samsung para criar o sistema de compartilhamento virtual de arquivos Quick Share Android

Durante a exposição CES 2024 em andamento em Las Vegas, EUA, o Google Ele fez alguns anúncios Relacionado ao Android. Um desses anúncios foi a reformulação da marca e integração do recurso Near Share, que era o sistema de compartilhamento de arquivos padrão para dispositivos Android (telefones e tablets) e Chrome OS. O Near Share está integrado ao sistema de compartilhamento de arquivos Quick Share da Samsung. Isso significa que a versão mais recente do Quick Share será o sistema de compartilhamento de arquivos padrão em todos os dispositivos Android e Chrome OS. O novo recurso, que agora tem um novo logotipo, começará a ser lançado no próximo mês, segundo o Google. Isso significa que o novo sistema será apresentado como parte da atualização do sistema Google Play.

O Google afirma que a nova versão do Quick Share tem os melhores aspectos do Near Share e do Quick Share. Assim, você pode compartilhar documentos, arquivos, fotos, links, textos e vídeos de forma mais rápida e eficiente entre dispositivos Android e Chrome OS. O Google também atualizará o aplicativo Near Share para Windows para que você também possa compartilhar arquivos com PCs com Windows 10 ou Windows 11. Atualmente, o Near Share para Windows não oferece suporte a PCs que usam processadores ARM, mas o Google também pode atualizar este aplicativo para oferecer suporte a chips ARM.

A empresa também anunciou que está trabalhando com fabricantes de PCs e laptops para pré-instalar o Quick Share em seus dispositivos, e a LG foi selecionada como o primeiro parceiro. Os futuros laptops LG virão com Quick Share pré-instalado. Com um toque rápido, você pode ver quais dispositivos compatíveis com Quick Share estão próximos e compartilhar arquivos com eles sem fio. Como sempre, você pode escolher quem pode compartilhar arquivos com você (só você, seus contatos ou qualquer pessoa próxima) por meio de suas configurações de privacidade.