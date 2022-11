Novidades e ofertas: Black Friday £1044 Doe todos os seus Avios e New Hyatt em Nova Iorque, Portugal

Oferta da Black Friday para Nova York por £ 1.044

Você se esqueceu da La Compagnie em Covid, mas fiquei muito impressionado quando voei com eles. A desvantagem é que eles não voam do Reino Unido, mas voam de Paris, Nice e Milão.

La Compagnie é um serviço totalmente de classe executiva, e a minúscula aeronave A321LR quase parece um jato particular. A única desvantagem é que eles voam de Paris Orly, que não é servido por nenhuma companhia aérea do Reino Unido. No entanto, existe um serviço de ônibus entre os aeroportos ou você pode passar uma noite em Paris como eu fiz. Você pode ler minha crítica de La Compagnie aqui.

Eles têm uma oferta de Black Friday que é muito boa. Reembolso de € 1200 de Paris para Nova York quando você reservar entre 18 de novembro e 22 de novembro de 2022. O mesmo preço está disponível em Milão Malpensa e é fácil para conexões, pois você pode facilmente voar do Reino Unido para Malpensa.

Você pode descobrir site francês aqui E isto Site italiano aqui.

Doe seus Avios

Se você tiver muitos Avios que está lutando para usar, talvez queira doar alguns para uma boa causa. Os membros do Executive Club podem doar agora BA Melhor Finanças Sociais Globais Utilizar os seus Avios em vez de dinheiro. Essa é uma opção para quem quer fazer a sua parte sem realmente gastar dinheiro.

A BA Finance descreve:

Na British Airways, estamos empenhados em desempenhar o nosso papel na criação de um futuro melhor, sustentável e inclusivo para todos. Nosso Fundo Comunitário apoia organizações e projetos alinhados com todos os elementos do BA Better World, incluindo engajamento social, diversidade, bem-estar, redução de resíduos, combate às mudanças climáticas, promoção da natureza e da biodiversidade e envolvimento de nossos colegas em ações positivas nas comunidades que servimos. Queremos capacitar as comunidades para que se tornem mais sustentáveis, por isso apoiamos projetos com ideias inovadoras que melhoram a mobilidade social e oferecem oportunidades de educação e emprego em comunidades carentes.

O Executive Club cobrirá qualquer financiamento de até £ 200.000. As doações podem ser feitas em incrementos de 125 Avios (doação mínima de 125 Avios), os membros podem doar até 30.000 por mês.

Para maiores informações, Visite a página oficial aqui.

O mais novo hotel all inclusive da Hyatt na Madeira, Portugal

Hotéis com tudo incluído para grandes redes parecem estar na moda no momento. O Hyatt tem adicionado mais a esses hotéis, mas se você é um fã do Hyatt, pode querer experimentar um novo em breve. Normalmente não sou fã de hotéis com tudo incluído na Europa, mas este parece realmente chique e eu definitivamente poderia ficar tentado. Esta pode ser uma boa oportunidade de resgatar seus pontos Hyatt, pois seus custos com tudo incluído serão muito mais altos, exceto para estadias em hotéis.

A Hyatt anunciou planos para expandir sua coleção inclusiva para Portugal com o Dreams Madeira Resort Spa & Marina. Recentemente, o Hyatt Planos de expansão anunciados para cinco resorts com tudo incluído na BulgáriaO lançamento previsto do Dreams Madeira Resort Spa & Marina marcará a entrada em Portugal do portefólio da marca Inclusive Collection, seguindo-se à presença da marca all inclusive já existente em Espanha e na Grécia. luxo ilimitado® Conceito para o alvo.

Espera-se que o hotel seja inaugurado no início de 2024, assim que as reformas forem concluídas. O Dreams Madeira Resort Spa & Marina oferece mais de dez restaurantes à la carte diários, sete bares, destilados nacionais e internacionais ilimitados e serviço de quarto 24 horas. Atividades, entretenimento noturno e muito mais. As atividades para todas as idades incluem um parque aquático no local, um Explorer’s Club para crianças, uma zona central para adolescentes e um spa de 9.800 pés quadrados (3.000 metros quadrados) para adultos relaxarem. O resort também inclui áreas exclusivas para adultos e espaços reservados para hóspedes exigentes que buscam uma experiência ainda mais elevada.

O hotel situa-se na ilha do Porto Santo e é um antigo hotel em plena renovação. O Dreams Madeira Resort Spa & Marina Resort contará com 366 quartos, desde suites standard a villas de luxo, bem como uma praia privada e marina no local.

Saiba mais sobre como ganhar e resgatar pontos Hyatt Marcas com tudo incluído aqui.