Novas atualizações, bugs, problemas e rastreadores de problemas do Google Pixel 6 e 6 Pro

A linha Pixel 6 é uma das suítes do Google mais empolgantes e poderosas nos últimos anos. Ao contrário da geração anterior de dispositivos Pixel, os dispositivos deste ano são alimentados por um SoC desenvolvido internamente, conhecido como Tensor.

Embora ainda não esteja claro quais componentes vêm do próprio Google, o novo chip de segurança Titan M2 e TPU para operações de IA certamente foram projetados pelo gigante da tecnologia.

Isso é acompanhado por um novo design visual que torna os dispositivos Pixel mais atraentes. O Pixel 6 possui uma tela de 6,4 polegadas de 90 Hz, enquanto o Pixel 6 Pro, que é seu primo maior, possui uma tela de 6,7 polegadas de 120 Hz que com certeza vai chamar a atenção.

De acordo com o Google, o Tensor SoC desenvolvido internamente é 80% mais rápido em comparação com a CPU do Pixel 5, enquanto a GPU fornecerá um aumento colossal de 370% no desempenho.

A adição do SoC interno também significa que o Google pode otimizar a CPU melhor, assim como a Apple fez no iPhone. Além disso, parece que o Google está tentando diferenciar o Pixel 6 Pro do Pixel 6, já que o primeiro não é mais apenas uma variante de tela maior do que o Pixel 6.

Além da diferença de preço, o Pixel 6 Pro tem mais RAM e uma lente telefoto de 48MP adicional. Além disso, as opções de armazenamento do Pixel 6 Pro chegam a 512 GB em comparação com os 256 GB do Pixel 6.

A gigante da tecnologia baseada em Mountain View também esclareceu que os telefones Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Ele não virá para a Índia Por causa de “problemas de oferta de demanda global”.

Gostaríamos de lembrar que o Pixel 4 e o Pixel 5 também não foram introduzidos no mercado indiano de smartphones. O Google recentemente começou a pré-encomendar o dispositivo na Google Store, que tem sido afetada por uma série de problemas que vão desde atrasos no tempo de envio até o bloqueio total da loja.

Muitos também disseram que não conseguiram comprar, apesar de terem o aparelho no carrinho.

Atualizações de software da série Pixel 6

A série Pixel 6 será enviada com Android 12 pronto para uso. Com tudo isso em mente, rastrearemos todas as atualizações de software, incluindo patches de segurança e correções de bugs, chegando à série Pixel 6 nesta seção.

informações. Última atualização em Versão Região / Download Relatórios de registro de mudanças / usuário 14 de dezembro SQ1D.211205.016.A1 Canadá peito 14 de dezembro SQ1D.211205.016.A4 Reino Unido peito

Bugs, questões e problemas

Como todo smartphone da série Pixel, a programação deste ano também pode ter alguns problemas de software ou hardware. Estaremos atentos a bugs e problemas com a linha do Pixel 6 e atualizaremos este rastreador regularmente para que você não precise fazer isso.

informações. Última atualização em Descrição de erro doença 8 de dezembro O leitor de impressão digital é inconsistente e lento Atualização lançada 29 de outubro Nova Launcher continua travando a solução 30 de outubro A opção de digitação por voz do Google Assistente está desativada no aplicativo Gboard a solução 30 de outubro O código promocional da série A do Pixel Buds não funciona. a solução 14 de dezembro A lente da câmera faz barulho ao usar câmeras instalado

informações. Última atualização em Descrição de erro doença 8 de novembro Mexer com animações do Pixel 6 pode causar problemas de ‘Exibição sempre ativa’ a solução 8 de novembro A tela do Pixel 6 liga automaticamente a solução 3 de dezembro O Wi-Fi do Pixel 6 continua desligando A próxima suposta reforma 9 de novembro Chrome não atualiza a solução 4 de dezembro Não é possível abrir as configurações da bateria soluções (1E 2)

informações. Última atualização em Descrição de erro doença 01 de novembro Telegram travado em 60Hz a solução 02 de novembro Problema de tremulação da tela do Pixel 6 Pro “luz restante” A correção está chegando na atualização de dezembro 03 de novembro Falta a opção Frases rápidas no Google Assistente a solução 03 de novembro Ícone do modo de vibração ausente na barra de status não reconhecido 10 de dezembro Às vezes, o áudio Bluetooth é pausado no YouTube, Spotify e outros aplicativos instalado

informações. Última atualização em Descrição de erro doença 05 de novembro O Android Auto não aparece no inicializador de aplicativos comportamento esperado 06 de novembro Ligando acidentalmente para contatos aleatórios instalado 10 de dezembro Unidades Verizon Pixel 6 Pro e Pixel 6 desbloqueadas sem atualização OTA instalado 8 de novembro PIN exigido constantemente ou notificação de ‘Dispositivo bloqueado manualmente’ não reconhecido 12 de novembro Prompts de login 2FA ausentes em dispositivos Pixel soluções READ Samsung Galaxy Watch 4 nunca foi tão barato

informações. Última atualização em Descrição de erro doença 10 de dezembro O botão do painel do jogo não pode ser desligado instalado 09 de novembro Algumas unidades do Google Pixel 6 podem ser desbloqueadas com as impressões digitais de outras pessoas Venha para a luz 10 de novembro Problema de falha no registro da impressão digital designado para investigação 09 de novembro Não há opção de silenciamento rápido na tela ao pressionar as teclas de volume Venha para a luz 11 de novembro Falta o recurso de desbloqueio facial pode vir em breve

informações. Última atualização em Descrição de erro doença 13 de novembro Gagueja ao alternar entre aplicativos ou deslizar não reconhecido 16 de novembro Magic Eraser perdido após atualizar fotos instalado 17 de novembro Brilho automático e inconsistente Venha para a luz 18 de novembro Pixel 6 Pro não carrega a 30 W explicar 21 de dezembro A rede móvel continua diminuindo Uma possível correção foi identificada

informações. Última atualização em Descrição de erro doença 19 de novembro Tonalidade de notificação transparente ou borrada causada por um erro não reconhecido 20 de novembro O streaming H.264 não funciona com o Chrome instalado 14 de dezembro O microfone ou alto-falante não está funcionando corretamente instalado 22 de novembro O recurso de câmera USB OTG não está funcionando corretamente não reconhecido 30 de novembro O aplicativo de banco HSBC não está funcionando instalado

informações. Última atualização em Descrição de erro doença 10 de dezembro Conexão intermitente Bluetooth para carros e fones de ouvido sem fio instalado 27 de novembro Carregadores e cabos de terceiros não funcionam a solução 10 de dezembro Consumo excessivo de bateria com rede móvel em espera atualização de otimização 10 de dezembro O sensor de proximidade não funciona atualização de otimização 02 de dezembro A alimentação da câmera DJI Drone não está funcionando instalado

informações. Última atualização em Descrição de erro doença 15 de dezembro Problemas de Bluetooth Sony WF-1000XM4 com Pixel 6 e Pixel 6 Pro Continua após a atualização de dezembro 17 de dezembro A conexão é desconectada aleatoriamente do Android Auto a solução 14 de dezembro Sons de chocalho da unidade da câmera Explicação 18 de dezembro Não consigo ouvir música usando um DAC externo não reconhecido 20 de dezembro Serviço de mensagem de voz GBoard repete texto não reconhecido

informações. Última atualização em Descrição de erro doença 20 de dezembro Quebra da tela aleatoriamente não reconhecido 22 de dezembro A tela de chamada e o recurso Espera para mim estão desativados aprovar 23 de dezembro O brilho do leitor de impressão digital não é ajustável não reconhecido 24 de dezembro A rotação automática não está funcionando corretamente a solução 24 de dezembro Problemas de 5G, VoWi-Fi e VoLTE na Europa não reconhecido

informações. Última atualização em Descrição de erro doença 25 de dezembro Precisando constantemente recalibrar a bússola (não está funcionando corretamente) não reconhecido (1E 2E 3E 4) 27 de dezembro Má qualidade na câmera frontal não reconhecido 27 de dezembro A lente da câmera traseira está rachada ou quebrada para alguns não reconhecido 28 de dezembro Patch de dezembro ainda não disponível Guia de sideload

Fonte da imagem apresentada: navegador google