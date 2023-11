Há cerca de 71 milhões de anos, um pequeno dinossauro terópode enrolou-se para dormir uma última vez antes de se tornar parte do registo fóssil. Foi recuperado da Formação Barão Guyot, no que hoje chamamos de Deserto de Gobi, na Mongólia, e tornou-se uma parte fundamental de uma nova pesquisa que afirma que sua posição distorcida sugere que eles dormiam como pássaros modernos.

O fóssil quase completo foi preservado em três dimensões, mostrando o esqueleto de uma espécie nova para a ciência que foi nomeada Jacolinicus yaroi. Seu nome é derivado de “Jaculus”, um pequeno dragão da mitologia grega, e “onykus” que significa garra. última parte, Yaroyvem da palavra mongol yaruu, que significa rápido.

Então, um pequeno dragão veloz, por favor. Toda aquela correria torna o trabalho cansativo, segundo arranjo deste falecido J YaroyEles parecem dormir em uma posição semelhante à dos pássaros modernos.

Como membro da família dos dinossauros Alvarezsauridae, esta nova espécie junta-se a um grupo de pequenos terópodes. No entanto, houve um tempo em que se pensava que representavam as mais antigas aves que não voam. Desde então, isso foi revisado e agora são considerados dinossauros maniraptoranos, dinossauros terópodes não-aviários que estavam intimamente relacionados com os pássaros.

Fóssil torcido de Jaculinykus yaruui. Crédito da imagem: © 2023 Kubo et al., PLoS ONE, 2023 ( PCC 4.0

Se você quebrar um Maniraptora você ganha mãos de raptor (mani), porque esses dinossauros tinham braços longos e mãos com três dedos que eram boas para agarrar coisas. Embora os elementos modificados do pulso para arrebatar possam ter tornado o vôo possível, eles são uma das várias características que compartilham com os pássaros.

Que bela adormecida nós somos J Yaroy Ele nos diz que a posição de dormir pode ser outra característica a ser adicionada à lista.

“Este espécime mostra uma postura típica de sono de um pássaro, com o pescoço e a cauda arqueados e os membros posteriores dobrados sob a pélvis, o que é quase idêntico ao que foi visto em troodontídeos.” Mi longo E sinorthoides yongi,“A nova classificação”, escreveram os autores do estudo Jacolinicus yaroi O geral. et al., representando o nono gênero de alvarisaurídeos da Bacia Nymejt, não apenas revela a anatomia abrangente dos alvarisaurídeos, mas também fornece evidências conclusivas do surgimento de comportamento semelhante ao de uma ave muito antes do aparecimento de comportamentos paraaviários.

As aves modernas enrolam-se para dormir numa tentativa de conservar o calor, e como é geralmente aceite que os terópodes emplumados eram de sangue quente, é possível que as nossas aves adormecidas fossem J Yaroy Ele estava tentando se manter aquecido também. Durma bem, seu pequenino, delicado e que agarra a mão.

O estudo é publicado em Um mais.