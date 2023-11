“O caminho para o voo inaugural é claro.” – Ars Technica

A United Launch Alliance está se aproximando do voo inaugural de seu foguete Vulcan, ainda a caminho de pilotar o veículo pela primeira vez em 24 de dezembro.

Durante uma mesa redonda com a mídia na tarde de quarta-feira, o CEO da United Launch Alliance, Torey Bruno, disse que “o caminho para o voo inaugural está claro” para o Vulcan. A última grande peça do hardware do foguete, o estágio superior Centaur V, chegou ao Cabo Canaveral, na Flórida, na segunda-feira, e todos os testes de qualificação necessários para o primeiro vôo, incluindo o estágio superior, foram concluídos.

Nos próximos dias, Bruno disse que o estágio superior do Centauro será combinado com o primeiro estágio do Vulcano. O veículo combinado será então transportado para o local de lançamento para um teste de reabastecimento conhecido como “ensaio geral” em dezembro. No entanto, os motores principais do foguete, BE-4 fornecidos pela Blue Origin, não serão acionados. Isto porque a primeira fase já concluiu com sucesso este teste de fogo quente em junho.

Bruno disse que a United Launch Alliance, ou ULA, tem alguma margem em sua programação, pois trabalha para lançar às 1h49 ET na véspera de Natal. Se o tempo estiver ruim, a empresa também tem oportunidades de lançamento nos dias 25 e 26 de dezembro, antes que a janela de lançamento feche este ano. A missão Certificação 1 terá outra oportunidade de lançamento durante a primeira quinzena de janeiro.

A missão de Certificação 1 carregará, como carga principal, um módulo lunar construído pela Astrobotic, que tentará fazer um pouso suave na Lua no início do próximo ano.

Esperando por Vulcano

Vulcano já demorou muito para chegar. A ULA vem desenvolvendo o míssil há mais de uma década, enquanto procurava construir um míssil pesado para substituir sua frota de mísseis Atlas e Delta. A mudança foi motivada por duas necessidades principais. Primeiro, a empresa precisava de um foguete que fosse mais competitivo em termos de custo com os impulsionadores Falcon 9 e Falcon Heavy da SpaceX. Em segundo lugar, o Congresso dos EUA determinou que a ULA acabasse com a sua dependência dos motores de fabrico russo que alimentam o foguetão Atlas V.

O grande foguete estava originalmente programado para ser lançado em 2020, mas foi adiado devido a vários problemas, incluindo um longo processo de desenvolvimento do motor do foguete BE-4, bem como um grave acidente com o estágio superior do Centaur V em março deste ano.

À medida que os atrasos aumentavam, a ULA enfrentou uma pressão crescente da Força Espacial dos EUA para começar a voar no Vulcan, que está programado para voar cerca de duas dúzias de missões de segurança nacional nos próximos cinco anos. Mas antes de fazer isso, a Vulcan deve completar dois voos de certificação e enviar dados aos militares. A primeira dessas missões é uma missão astrobótica, e a segunda missão lançará a espaçonave Dream Chaser da Sierra Space. Durante a teleconferência de quarta-feira, Bruno não quis especificar um objetivo específico para essa viagem, lembrando apenas que provavelmente ocorreria no primeiro semestre do próximo ano.

Vá para muitas missões

A ULA vendeu 70 foguetes Vulcan, um número composto por cerca de metade em missões militares e metade em voos comerciais, disse Bruno. O principal cliente para lançamentos comerciais é a Amazon, que pretende começar a colocar os satélites de Internet de banda larga do Projeto Kuiper na órbita baixa da Terra.

Como resultado, a ULA está tentando aumentar a produção do foguete Vulcan para atingir uma cadência de dois lançamentos por mês até o final de 2025. Isso parece bastante ambicioso e pode ser uma exigência de muitos fornecedores, incluindo o fabricante de motores Blue Origin. No entanto, Bruno disse que os desafios administrativos desta expansão estão sendo resolvidos.

“Esperamos que a Blue nos acompanhe e estamos trabalhando muito para conseguir isso”, disse ele. “Até agora tudo bem.”