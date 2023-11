Uma descoberta surpreendente no Grande Lago Salgado pode levar a efeitos adversos à saúde

SALT LAKE CITY – Cientistas revelaram uma descoberta surpreendente feita no fundo de um lago em Great Salt Lake City que pode afetar a saúde de muitos habitantes de Utah.

Amostras de neurotoxinas coletadas no leito de um lago seco eram tão grandes que chocaram os cientistas que as estudavam há anos.

“A amostra de ar tinha um sinal muito grande, um dos maiores que já vi e fiquei muito preocupado”, disse a Dra. Sandra Banach, cientista-chefe do Brain Chemistry Laboratories.

Toxinas encontradas em primatas não humanos podem levar a doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e esclerose lateral amiotrófica, disse Banach. Ela e seus colegas estão preocupados com o que significa para o fundo exposto do lago quando o vento coleta as toxinas e as pessoas as respiram.

“O que não queremos ver é um risco aumentado de ELA entre os cidadãos aqui na Frente Wasatch”, explicou o Dr. Paul Alan Cox, diretor executivo dos Laboratórios de Química Cerebral.

Embora o estudo mostre que um aumento é possível, é difícil provar.

“Estamos falando, você sabe, de uma doença que pode levar de 10 a 20 anos para se manifestar. Não é como se você pudesse sair e dizer: ‘Sim, esta é a causa'”, disse o Dr. James Metcalf, um veterano pesquisador nos Laboratórios de Química do Cérebro.

O estudo simplesmente diz aos cientistas que eles precisam fazer mais pesquisas.

“Isso pode nos fornecer informações sobre quem está exposto à ação dessa toxina e se ela contribui para o aumento da taxa de doenças e, em última análise, protege as pessoas”, disse Metcalfe.

Enquanto isso, são os perigos desconhecidos, à medida que os residentes da Frente Wasatch continuam a respirar o ar, que preocupam os cientistas.

“Como cientistas, acreditamos fortemente que todos os esforços devem ser feitos para reabastecer o Grande Lago Salgado, para que os níveis da água subam e não façamos com que a poeira suba desta forma do fundo do lago depois de secar”, disse Cox. disse.

Os líderes políticos e funcionários do governo de Utah encarregados de ajudar o Grande Lago Salgado reagiram com preocupação em entrevistas à FOX 13 News.

O que podemos fazer para nos proteger dos riscos já comprovados e da possibilidade de mais neste estudo?

“A investigação por si só não pode fazer a diferença”, explicou Eliza Coy, diretora de políticas da O2 Utah.

Coy incentiva as pessoas a prestarem atenção às questões, lerem sobre elas e comparecerem quando chegar a hora de tomar decisões no Capitólio do Estado de Utah que afetam o lago e a qualidade do ar no estado.

“É muito importante envolver as pessoas na obtenção dessas informações e na produção delas como uma solução política, “disse ela.” Você não pode confiar completamente em pesquisadores e cientistas para nos salvar. Precisamos pegar as informações e produzir nossos próprios resultados.”