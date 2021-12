Nosso Sol pode ter nascido com gêmeos problemáticos chamados “inimigos”.

Um modelo recente de como as estrelas se formam acrescenta peso à hipótese de que a maioria – senão todas – as estrelas nascem da ninhada com pelo menos um irmão.

Nossa estrela no centro do sistema solar provavelmente não é exceção, e alguns astrônomos suspeitam que a irmã gêmea do Sol pode ser a culpada. Morte de dinossauros.

Depois de analisar dados de uma pesquisa de rádio realizada em uma nuvem de poeira na constelação de Perseus, pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley e do Harvard-Smithsonian Astrophysical Observatory concluíram em 2017 que todas as estrelas semelhantes ao Sol provavelmente nasceram com uma companheira.

“Executamos uma série de modelos estatísticos para ver se poderíamos calcular os aglomerados relativos de estrelas jovens individuais e binários para todos os espaçadores na Nuvem Molecular de Perseu, e o único modelo que poderia reproduzir os dados era aquele em que todas as estrelas se formam inicialmente como binários amplos, ” O astrônomo da UC Berkeley, Stephen Staller, disse: em junho de 2017.

Por muitos anos, os astrônomos se perguntaram se o grande número de sistemas estelares binários e triplos em nossa galáxia foram criados próximos uns dos outros ou se eles se uniram após sua formação.

Sua hipótese de “nascermos juntos” era meu favorito, E simulação avançada Ele mostrou nas últimas décadas que quase todas as estrelas podem nascer como múltiplas que freqüentemente giram sozinhas.

Infelizmente, as evidências empíricas que suportam essa simulação são limitadas, o que torna esse novo trabalho um tanto excitante.

“Nosso trabalho é um passo à frente na compreensão de como os binários se formam, bem como a função que os binários desempenham na evolução estelar inicial,” Staller disse.

como parte de Verificar disco com buffer e multiplicidade de VLA (VANDAM para abreviar), os pesquisadores mapearam ondas de rádio vazando de um denso casulo de poeira a cerca de 600 anos-luz de distância, contendo um berçário inteiro de estrelas jovens.

A pesquisa Van Damme tornou possível contar estrelas com menos de meio milhão de anos chamadas estrelas de Classe 0 – apenas crianças em termos de estrelas – e estrelas um pouco mais velhas entre 500.000 e um milhão de anos, chamadas de Classe 1.

Combinado com dados sobre as formas da nuvem de poeira circundante, os cientistas encontraram 45 estrelas solitárias, 19 sistemas estelares binários e outros cinco que contêm mais de duas estrelas.

Embora seus resultados previssem que todas as estrelas nasceriam como binários, eles modificaram sua conclusão para levar em conta as limitações em seu modelo, dizendo que a maioria das estrelas formadas dentro dos núcleos densos de nuvens de poeira nasceram com um parceiro.

“Acho que temos a evidência mais forte para tal afirmação”, Staller disse na época.

Olhando de perto as distâncias entre as estrelas, os pesquisadores descobriram que todos os binários separados por um intervalo de 500 UA ou mais eram de classe 0 e alinhados com o eixo da nuvem semelhante a um ovo ao redor.

Por outro lado, estrelas de Classe 1 tendiam a convergir umas para as outras em cerca de 200 UA e não estavam alinhadas com o eixo do “ovo”.

“Ainda não sabemos exatamente o que isso significa, mas não é aleatório e deve dizer algo sobre a forma como os binários amplos são formados”, Sarah Sadavoy disse Do Observatório Astrofísico Harvard-Smithsonian.

Se a maioria das estrelas nasce com um parceiro, onde estamos?

A distância de 500 UA é de aproximadamente 0,008 anos-luz, ou pouco menos de 3 dias-luz. Para colocar em perspectiva, Netuno tem cerca de 30 UA, a sonda Voyager 1 está atualmente abaixo de 140 UA e é a estrela mais próxima conhecida Proxima Centauri é 268770 UA.

Portanto, se o Sol tem um irmão gêmeo, é quase certo que ele não seja facilmente visível em nossa área.

mas Existe uma hipótese Que nosso sol tem um irmão gêmeo que adora balançar de vez em quando, agitando as coisas.

Recebendo o nome de Nemesis, esse criador de problemas teóricos foi sugerido como a razão por trás do ciclo de extinções de 27 milhões de anos da Terra, incluindo aqueles que causaram a maioria das extinções. dinossauros.

Um astrônomo da Universidade da Califórnia, Berkeley, chamado Richard Mueller, 23 anos atrás, sugeriu que um estrela anã vermelha A 1,5 anos-luz de distância, ele poderia viajar periodicamente através da fronteira externa gelada de nosso Sistema Solar, agitando o material com sua gravidade, derrubando algumas rochas espaciais em nosso caminho.

Uma estrela que passa como uma anã marrom também pode explicar outras anomalias nas franjas do nosso sistema solar, como A estranha órbita ampla planeta dos anões Nosso mestre.

Não há sinal de Nemesis, mas o parceiro binário há muito perdido do nosso Sol poderia se encaixar no projeto.

“Dizemos: ‘Sim, pode ter havido um inimigo há muito tempo,'” Staller disse.

Nesse caso, nosso Sol teria aparentemente coletado a maior parte da poeira e do gás, deixando seu gêmeo escuro e atrofiado.

Não admira que ele esteja um pouco zangado.

Esta pesquisa foi publicada em Avisos mensais da Royal Astronomical Society.

Uma versão deste artigo foi publicada pela primeira vez em junho de 2017.