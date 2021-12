Um enorme planeta foi encontrado orbitando duas das maiores e mais importantes estrelas do universo

Cientistas descobriram recentemente um planeta do tamanho de Júpiter quase 10 vezes o tamanho de Júpiter orbitando duas estrelas que antes eram consideradas quentes demais para ter um planeta ao redor.

De acordo com artigo publicado em revista científica temperar natureza Na quarta-feira, a descoberta do planeta, apelidada de “b Centauri (AB) b” ou “b Centauri b”, desafia as ideias atuais sobre como as estrelas se formam.

“Até agora, nenhum planeta foi observado em torno de uma estrela três vezes a massa do Sol”, escreveu o European Southern Observatory, que usou seu Very Large Telescope no Chile para fotografar o planeta.

“Isso muda completamente a imagem das estrelas massivas como planetas hospedeiros”, disse o líder do estudo, Marcus Jansson, professor de astronomia da Universidade de Estocolmo. De acordo com a NBC News.

O enorme exoplaneta, o que significa que está fora do nosso sistema solar, foi fotografado orbitando b Centauri, um par de estrelas a 325 anos-luz da Terra na constelação de Centaurus, De acordo com a CNN, É o maior e maior sistema binário hospedado no planeta já descoberto por astrônomos.

O sistema Centauri tem 15 milhões de anos, jovem em comparação com o sol de 4,6 bilhões de anos da Terra, pelo menos seis vezes mais velho e três vezes mais quente, de acordo com a tomada. A CNN acrescentou que esta descoberta é a primeira vez que um cientista encontrou uma estrela com mais de três vezes a massa do Sol da Terra.

“Sempre tivemos uma visão centrada no sistema solar de como os sistemas planetários deveriam ser”, disse o autor do estudo Matthias Samland, pesquisador de pós-doutorado no Instituto Max Planck de Astronomia. Em comunicado à CNN. “Nos últimos 10 anos, a descoberta de muitos sistemas planetários em novas configurações surpreendentes ampliou nossa visão historicamente estreita. Esta descoberta adiciona outro capítulo emocionante a esta história, desta vez para estrelas massivas.”

