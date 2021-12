Sim, existem muitos tubarões brancos na Costa Leste. Não, isso não é motivo de preocupação.

Existem tubarões perambulando pelas águas da costa leste. Muitos deles.

qualquer dia desta semana, Rastreador de tubarão Ocearch online, que rastreia os movimentos de tubarões e outras criaturas marinhas categorizadas para pesquisa, registrou mais de 80 grandes tubarões brancos espreitando o Atlântico ocidental. Predadores podem ser vistos abraçando a costa leste de Nova York à Flórida.

em um Agora Viral“Tubarões estão se acumulando na Costa Leste”, brincou um usuário do Twitter com a tag @punished_stu, provocando de tudo, desde curiosidade até preocupação com os devotos marinhos.

Mas Chris Fisher, fundador da organização sem fins lucrativos Ocearch, disse que não é incomum ver enxames de grandes tubarões brancos na costa leste nesta época do ano.

“Isso é muito normal”, disse ele, acrescentando que os tubarões costumam caçar no Atlântico Norte antes de migrar para o sul no inverno.

“Eles vão para a Nova Inglaterra e o Canadá Atlântico no verão e no outono”, disse Fisher. “Eles se alimentam lá, ficam maiores e ganham peso, e então quando o tempo começa a esfriar, eles se mudam para seu habitat de inverno, principalmente entre o Cabo Hatteras e o Cabo Canaveral.”

Por mais de uma década, Ocearch tem etiquetado e Rastreie os tubarõese tartarugas marinhas, focas e outros animais marinhos nos oceanos do mundo. Os sujeitos foram equipados com instrumentos de satélite que gravaram “sons” com dados de localização conforme eles penetraram na superfície da água.

O site de rastreamento e os aplicativos da Ocearch se tornaram ferramentas divertidas para cientistas cidadãos, permitindo que as pessoas acompanhem as viagens sinuosas e os registros de viagens de várias criaturas marinhas. É possível, por exemplo, ver os caminhos sinuosos de um adulto Grande tubarão branco chamado Caroline Ao longo da costa leste, desde que foi sinalizado pela primeira vez em 2019. Ou o roaming menos extenso de Um tubarão-mako chamado Fast Ball, que pode ser encontrada no Golfo do México.

Mas, além de fornecer um vislumbre da vida oceânica para o público em geral, o projeto está coletando dados valiosos para a comunidade científica. Por exemplo, os rastreadores abrem uma janela para as vidas outrora esquivas dos grandes tubarões brancos, disse Fisher, permitindo aos pesquisadores monitorar seus hábitos alimentares, padrões reprodutivos e migrações sazonais ano após ano.

Pesquisadores da Ocearch estão equipando tubarões com dispositivos de satélite que rastreiam suas migrações. Chris Ross / OCEARCH

“A vida dos tubarões brancos na costa leste dos Estados Unidos é a mais estudada e agora é o grupo de tubarões brancos mais conhecido do mundo”, disse Fisher.

O banco de dados resultante também ajuda os cientistas a monitorar o ecossistema oceânico mais amplo. Como os grandes tubarões-brancos são predadores de ponta, sua saúde e hábitos podem refletir reversões na cadeia alimentar. Se alguns grupos de peixes ou focas se tornam escassos em uma área, por exemplo, os pesquisadores podem ver mudanças nos locais onde os tubarões vão caçar e se alimentar.

Da mesma forma, Fisher disse que a iniciativa de rastreamento de tubarões está coletando informações que podem ser usadas no futuro para avaliar Efeitos da mudança climática. Os cientistas podem pesquisar os dados do Ocearch para ver como os tubarões e outras formas de vida marinha são afetadas pelo aumento da temperatura da água, pela mudança na circulação dos oceanos e por outras consequências do aquecimento global.

“Estamos apostando na terra para a mudança climática, porque estamos documentando o movimento dos tubarões agora”, disse Fisher. “Então, daqui a 10 anos, ou 20 anos a partir de agora, seremos capazes de fazer um projeto como este novamente e ver se há alguma mudança em sua migração. Estamos criando esses dados básicos agora.”