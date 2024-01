Líderes estatísticos da NFL em 2023: jogadores de renome dominam, além de algumas surpresas na categoria

Quem liderou a NFL nas principais categorias estatísticas? Não há jogadores suficientes no meu time de fantasia. A lista completa pode surpreendê-lo. Estatísticas para cada Referência de futebol profissional Salvo indicação em contrário.

Nos últimos 15 anos, acompanhei fielmente as estatísticas de quase todos os jogadores de ataque do futebol. Existem estatísticas boas, estatísticas ruins e estatísticas divertidas. Normalmente, as estatísticas divertidas incluem jogadores como DK Metcalf (6 pés-4, 235 libras), que registrou a velocidade de transporte de bola mais rápida na NFL durante Aquele touchdown de 73 jardas, de acordo com Next Generation Stats, quando um wide receiver atinge 22,23 mph (nas almofadas). Para colocar isso em perspectiva, a velocidade média de Usain Bolt era de 37 km/h quando ele estabeleceu o recorde mundial dos 100 metros nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Sem almofadas.

À medida que a temporada regular de 2023 – a 104ª temporada da NFL – termina, podemos sentar e refletir sobre os líderes de cada categoria estatística principal. Esta revisão levanta muitas questões. Três exemplos:

Como é que quarterbacks como Sam Howell e Bryce Young ainda estão de pé? Cada um desses jovens sinalizadores foi demitido mais de 60 vezes nesta temporada, marcando a primeira vez que mais de um quarterback “realizou” esse feito em uma única temporada nos últimos 20 anos (por Referência do Futebol Profissional). Howell liderou a NFL em sacks conquistados (65), com Young logo atrás (62). Por que Christian McCaffrey não ganhou o prêmio de Jogador Ofensivo do Ano? McCaffrey, o atual favorito entre os apostadores esportivos, fez mais do que apenas vencer ligas de fantasia. O running back do San Francisco 49ers liderou a NFL em jardas corridas (1.459), empatou na liderança em touchdowns corridos/recebidos (21) e foi o único jogador da NFL com mais de 2.000 jardas de scrimmage (2023). Com a expectativa de que Lamar Jackson ganhasse o prêmio de MVP, ele liderou a liga em alguma categoria importante? Sim – ele liderou todos os zagueiros em jardas corridas totais (821) e jardas corridas por tentativa (5,6). Isso é tudo. Mas as estatísticas contam apenas parte da história de Jackson, um quarterback do Hall da Fama, Steve Young, declarou que ele poderia ser “o maior jogador da história do jogo”. A maioria concorda que Jackson merece o prêmio depois de levar os Ravens a um recorde de 13-4 como melhor jogador da NFL e a um adeus no primeiro turno.

Abaixo está uma lista dos líderes da liga em cada categoria estatística principal.

Passar

Jardas de passagem: Tua Tagovailoa (4.624) superou Jared Goff (4.575) e Dak Prescott (4.516) na liderança da liga.

Passes de pouso: Prescott (36 touchdowns) superou Jordan Love (32) e Brock Purdy (31).

Passando jardas por jogo: CJ Stroud liderou todos os zagueiros elegíveis (zagueiros que jogaram pelo menos nove jogos) com 273,9 jardas por jogo, tornando-se o primeiro estreante em pelo menos 20 anos a liderar a liga nessa estatística. Desculpe, fãs dos Panteras.

Classificação de transeuntes: Brock Purdy (113,0) derrotou Prescott (105,9) e Kirk Cousins ​​​​(103,8) no passer rating, uma estatística criada em 1971, quando o comissário da NFL Pete Rozelle pediu ao comitê da liga que desenvolvesse uma maneira melhor de classificar os melhores zagueiros da liga. Esse comitê criou uma classificação de passadores, que incluía cinco variáveis: tentativas de passe, finalizações, jardas de passe, passes para touchdown e interceptações.

Aaron Rodgers tem a maior classificação de passador da carreira (103,6), seguido por Patrick Mahomes (103,5), entre os zagueiros qualificados, de acordo com o Pro Football Reference.

Conclusões: Dak Prescott (410)

Tentativas: Sam Howell (612)

Taxa de realizaçao: Jake Browning (70,4)

Objeções: Sam Howell (21)

Jardas ganhas por tentativa de passe: Brooke Purdy (9.6)

Classificação do quarterback: Brooke Purdy (72,8)

Correndo

Pouso rápido: Qualquer pessoa com um time de futebol fantasia sabe que Raheem Mostert (18) liderou a NFL em touchdowns corridos. Mas você sabia que o segundo lugar é um empate entre Josh Allen e Jalen Hurts, ambos de 15 anos? Claro que sim, vi os pagamentos tosh.

Tentativas precipitadas: Derrick Henry, que recentemente completou 30 anos, liderou a liga em tentativas de corrida (280) pela segunda temporada consecutiva. As 280 tentativas de Henry teriam ficado em sétimo lugar na temporada passada, quando ele liderou a liga com 349, de acordo com o TeamRankings. Ele também liderou a liga em tentativas de corrida em 2020 e 2019. O atletaJoe Rexrode descobre o que pode vir a seguir para o agente livre.

Jardas de corrida: As 1.459 jardas corridas de Christian McCaffrey superaram o próximo jogador mais próximo em quase 300 jardas (Derrick Henry teve 1.167 jardas). Kyren Williams (1.144), James Cook (1.122) e DeAndre Swift (1.049) completaram os cinco primeiros.

Jardas corridas por jogo: Kyren Williams (95,3)

Correndo de volta se atrapalha: Austin Ekeler (5)

Recepções em execução: Bryce Salão (76)

Receber

Receber pouso: Mike Evans e Tyreek Hill estão empatados na liderança da NFL com 13 pontos cada, com CeeDee Lamb logo atrás deles com 12 pontos. O tight end novato Sam LaPorta liderou com 10 pontos.

Recebimento de pátios: Hill liderou a liga com 1.799 – e esteve brevemente no ritmo de 2.000 – com Lamb (1.749) logo atrás dele. O novato escolhido na quinta rodada, Puka Nacua, ocupa o quarto lugar entre todos os jogadores, com 1.486 jardas recebidas, o que quebra o recorde de mais de 60 anos de jardas recebidas por um novato.

Recepções: As 135 recepções de CeeDee Lamb foram o ritmo da liga, empatando com Hill e Amon-Ra St. Brown é o segundo com 119 cada. A maior surpresa? O tight end do Jaguars, Evan Engram, ficou em quarto lugar entre todos os jogadores, com 114.

Jardas por recepção: George Pickens (18.1)

Número de jardas recebidas por jogo: Monte Tyreek (112,4)

Recepções por jogo: Keenan Allen (8.3)

Objetivos. Senhor Cordeiro (181)

gotas: Puka Nakoa (13 anos, por Fox Sports)

defesa

Pouso defensivo: Os Cowboys contrataram o cornerback do segundo ano DaRon Bland (5) depois de perder o cornerback Trevon Diggs na temporada devido a uma ruptura no ligamento cruzado anterior em setembro.

Bolsas: O lado defensivo do Steelers, TJ Watt, que perderá “algumas semanas” depois de sofrer uma entorse de grau 2 no MCL, liderou a NFL com 19 sacks. Ele e seu irmão JJ são os únicos jogadores da história com múltiplas temporadas de pelo menos 19 sacks. Bons genes naquela família.

Objeções: Bland liderou a NFL com nove interceptações, seguido por Geno Stone dos Ravens (7) e Jesse Betts III dos Falcons (6).

Desastre forçado: Bradley Chubb dos Dolphins (primo do running back dos Browns Nick Chubb) e Antoine Winfield Jr. dos Buccaneers estão empatados com seis cada.

Intervenções totais: Bobby Wagner, de 33 anos, dos Seahawks, liderou a NFL em tackles combinados com 183, seguido por Zaire Franklin dos Colts (179) e Alex Singleton dos Broncos (177).

(Foto: Todd Rosenberg/Getty Images)