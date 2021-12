Neil Ulchi lançado pelo Portland Trail Blazers

Portland Trail Blazers O chefe de operações de basquete, Neil Olshei, perdeu o emprego após alegações de intimidação, hostilidade e criação de um ambiente de trabalho tóxico. “Intimidação e discurso misturado com palavrões” era Entre seus métodos Gestão de franquia. Chris Haynes do Yahoo! Esportes Ele tuitou a notícia de seu falecimento.

“O Portland Trail Blazers demitiu Neil Olshei, terminando 10 anos como presidente da General Motors e chefe de operações de basquete, de acordo com fontes da liga no YahooSports.”

Imediatamente após a notícia de sua demissão, a organização emitiu o seguinte comunicado:

O Diretor de Pessoal Joe Cronin foi nomeado Gerente Geral Interino.

Olshey atua como executivo-chefe do basquete de Portland desde 2012, quando os Blazers o contrataram da Los Angeles Clippers Tendo desempenhado um papel semelhante lá.

A reivindicação de Ulchi à fama em Los Angeles foi a engenharia do comércio na época-Pelicanos de Nova Orleans O armador Chris Paul, que queria deixar New Orleans e ir para Los Angeles. Depois que a NBA rejeitou uma proposta de troca com Los Angeles LakersUlchi estava lá para intermediar um acordo para Paul como o único time que restava em Los Angeles.

A maior conquista de Olshey em Portland foi convocar o armador Damian Lillard algumas semanas depois de Olshey chegar à franquia em 2012. Lillard foi nomeado com a sexta escolha de 2012 Draft da NBA. Olshey deu sequência a essa seleção convocando o armador CJ McCollum para o 10º lugar geral no Draft da NBA de 2013, dando aos Blazers a dupla de defesa que os definiria durante todo o mandato de Olshey.

As decisões subsequentes não foram acidentais. Os Blazers perderam o craque LaMarcus Aldridge para a agência livre em 2015, ocupando muito espaço para jogadores que não fizeram um elenco estendido em 2016, capitalizando em três escolhas na primeira rodada do Draft da NBA 2017 para o atacante Zach Collins e Caleb Swanigan. Nenhum deles permaneceu com o time além de 2021. Portland constantemente flertou ou ultrapassou o limite de impostos de luxo da NBA nos últimos anos de Olshey, mas ele não conseguiu vitórias nos playoffs ou mesmo classificações de primeira linha.

Atualizaremos esta história à medida que mais notícias estiverem disponíveis.