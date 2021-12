Não perca esta foto incrível de um buraco negro explodindo

Os astrônomos capturaram uma imagem impressionante de um buraco negro supermassivo que entrou em erupção a mais de 12 milhões de anos-luz da Terra. A imagem é das emissões de rádio da alimentação ativa de um buraco negro. De acordo com os astrônomos, a imagem abrange 16 luas cheias lado a lado.

Confira esta foto incrível de um buraco negro explodindo

Ondas de rádio em torno da erupção de um buraco negro

de acordo com Lançamento, A imagem é do buraco negro do Centaurus A, uma galáxia elíptica gigante localizada a 12 milhões de anos-luz de nosso planeta. Os astrônomos dizem que quando o gás e outras partículas caem em um buraco negro, ele explode e se alimenta das partículas. Então, as “bolhas de rádio” ejetadas pelo buraco negro se expandem quase à velocidade da luz. Essas bolhas, então, crescem ao longo de centenas de milhões de anos.

Eles capturaram a imagem de um buraco negro explodindo da Terra. Visto desta forma, os astrônomos dizem que a erupção se estende pelo mesmo comprimento que 16 luas cheias lado a lado. Eles capturaram esta imagem em particular com o telescópio Murchison Widefield Array (MWA) na Austrália Ocidental. Os astrônomos também dizem que é a imagem mais abrangente que já tiramos de um buraco negro explodindo. uma papel de descoberta Foi publicado na revista astronomia natural.

cavando mais fundo

Buraco negro supermassivo no centro de uma galáxia espiral

As ondas de rádio na imagem vêm de todas as partículas das quais o buraco negro se alimenta, diz o Dr. Benjamin McKinley, da Curtin University.

“Ele forma um disco ao redor do buraco negro, e quando o material se separa perto do buraco negro, poderosos jatos se formam em ambos os lados do disco, ejetando a maior parte do material de volta ao espaço, a distâncias de talvez mais de um milhão de anos-luz”, disse ele em um comunicado de imprensa.

A história continua

Ele também disse que as observações feitas anteriormente não conseguiram lidar com o brilho extremo causado pela erupção do buraco negro. Isso distorceu a imagem em torno das saídas. Agora, porém, esta nova imagem fornece uma visão mais aprofundada dos detalhes sobre a erupção vulcânica.

O Dr. McKinley também disse que, como Centaurus A está tão perto da Terra, podemos aprender muito observando o buraco negro no centro dessa galáxia. Os cientistas podem então usar a pesquisa para aumentar nosso conhecimento sobre Como funcionam os buracos negrosE como ele se alimenta constantemente das partículas ao seu redor.

Veja A versão original deste artigo está em BGR.com