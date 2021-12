Os pesquisadores estão estudando os efeitos de longo prazo da COVID, incluindo cheiro distorcido e língua dilatada

Os pesquisadores ainda estão aprendendo mais sobre os efeitos de longo prazo do COVID-19. Não apenas afeta seu olfato temporariamente e a longo prazo, mas, em alguns casos, o vírus pode prejudicar sua língua.

Muitos pacientes em recuperação de COVID-19 dizem que estão sempre cansados ​​ou têm dores no peito e problemas de memória. Agora, mais pessoas também estão relatando problemas com o olfato.

“O vírus que causa o COVID-19 parece ter uma tendência a infectar células que vivem perto dos nervos olfatórios, causando infecção secundária ou mesmo a morte dos nervos olfatórios”, disse o Dr. Ahmed Sadaqat, do University of Cincinnati College of Cincinnati. Remédio.

Quando esses nervos começam a cicatrizar, diz Sedaghat, cerca de um a quatro meses após contrair COVID-19, muitos pacientes se queixam de uma condição chamada parosmia, uma estranha distorção do olfato.

“Mudanças no sentido do olfato geralmente são muito irritantes. Podem ser coisas como gasolina, fumaça, fogo, comida estragada, carne estragada.”

Além de lidar com os nervos olfatórios afetados, alguns médicos atendem pacientes com um novo sintoma raro – a língua dilatada.

“Por causa de sua língua enorme, eles não podem falar, não podem sair em público, não podem comer por via oral, então sua qualidade de vida é muito ruim”, disse o Dr. James Melville, da Universidade do Texas Saúde. Faculdade de Odontologia.

Melville diz que a condição não é um efeito colateral direto do coronavírus em si, mas sim o resultado de um tratamento – intubação de longo prazo.

O tratamento mais eficaz, diz Melville, é a cirurgia de redução da língua.

Para pacientes com odor distorcido, os médicos contam com um tipo de terapia nasal chamada treinamento olfativo. Sedaghat diz que isso envolve principalmente a prática do olfato concentrado para estimular os nervos.

Como não há cirurgia ou medicamento para a parsomia, o retreinamento e a restauração do olfato normal geralmente levam vários meses para a maioria dos pacientes.