Novos casos de coronavírus atingem quase 9.000 no Condado de Los Angeles

O condado de Los Angeles relatou no domingo cerca de 9.000 novos casos do coronavírus e sete mortes relacionadas – indicando uma onda contínua de infecções provocadas pela variante altamente contagiosa do Omicron que recentemente levou as autoridades a fazê-lo. Expanda o teste opções e isso tem de cabeça para baixo O segundo ano de férias planeja muitas famílias.

O condado de Los Angeles relatou 8.891 novos casos no domingo, em comparação com 11.930 no sábado, mas as autoridades alertaram que os números mais recentes podem não estar completos devido aos atrasos nos relatórios durante o feriado e o fim de semana. O número mais recente representa um aumento significativo em relação ao número de casos no início da semana passada, quando as autoridades relataram na segunda-feira 3.258 novos casos.

Funcionários têm feito repetidamente Cuidado Nos últimos dias, para incentivar as pessoas a reduzir seus planos de férias, teste por Reunir-se com a família e, principalmente, continuar contando com as melhores ferramentas disponíveis: vacinas, boosters e máscaras.

mesmo com 67% dos californianos Totalmente vacinado, as autoridades alertaram sobre casos importantes de pessoas vacinadas que pegaram a variante Omicron, e agora Cepa de vírus dominante .

Os testes criam outra camada de proteção, e as autoridades de saúde do condado relançaram recentemente um programa de coleta de testes em casa que permite aos residentes que apresentaram sintomas de COVID-19 e aqueles que acreditam ter sido expostos ao vírus. Solicitar Kit de esfregaço nasal que será entregue em 2 dias.

Um surto de infecções está ocorrendo em muitas partes do estado e do país.

Média californiana mais de 11900 Novos casos na semana passada, um aumento de cerca de 73% em comparação com as duas semanas anteriores, e mais de 3.700 pessoas estão atualmente hospitalizadas com um caso confirmado de COVID-19 em todo o estado, um aumento de cerca de 10% em relação às duas semanas atrás, de acordo com ao Rastreador de internação hospitalar para o The Times . No condado de Los Angeles, as autoridades disseram que 849 pessoas estão atualmente no hospital.

naquela Estimado em 5,1 milhões Os californianos se recuperaram do COVID-19 ou não são mais contagiosos, de acordo com um método estatístico popular aplicado pelo The Times. Quase 120.000 casos ainda estão ativos.