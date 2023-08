Milhares vão ver “Rich Men North of Richmond” de Oliver Anthony

MOYOCK, NC – Estima-se que 4.000 pessoas compareceram ao Eagle Creek Golf Club & Grill em Moyock, NC na tarde de sábado para assistir a sensação viral Oliver Anthony realizar um concerto gratuito.

Anthony entrou no centro das atenções nacional esta semana após um acidente Vídeo do YouTube dele cantando “Rich Men North of Richmond” Tem mais de 24 milhões de visualizações.

Milhares assistem ao concerto de Oliver Anthony

Desde então, a música aparentemente destinada a políticos disparou não. 1 no iTunesE não. 41 no SpotifyA partir da tarde de sábado.

Ele recentemente fez um show em Currituck County no Morris Farm Market, de acordo com A.J.Vídeo do YouTube por Outer Banks Adventures.

“Oliver Anthony foi incrível, a melhor coisa que já aconteceu neste condado”, disse uma pessoa que assistiu ao show.

Os participantes do desfile seguravam faixas e usavam camisetas Oliver Anthony enquanto as bandeiras americanas tremulavam ao vento.

O cantor de uma pequena cidade ganhou destaque nacional recentemente depois de lançar seu novo single, “Rich Men North of Richmond”.

A música parece ter como alvo os políticos.

“Eu tenho que dizer que é tudo sobre as palavras e a música. Ele está dizendo a verdade”, disse Trisha Fish.

Ao longo do caminho, ele transformou alguns fãs de música em fãs de country que viajaram de Richmond para a Carolina do Norte apenas para vê-lo.

“O momento estava certo. A originalidade estava certa. Achei as letras ótimas”, disse Patrick Willard, que viajou de Richmond à Carolina do Norte para ver Anthony.

Várias famílias dizem que estão ligadas à música enquanto Anthony descreve as lutas de um trabalhador.

“Com certeza pode ser controverso”, disse Willard. “Eu odeio como as coisas são feitas, especialmente a música hoje em dia. Tudo se torna político e isso não é uma mensagem política.”

Anthony foi até acompanhado na primeira fila por alguns de seus amigos mais próximos, que disseram que ele desembolsou alguns milhões de dólares em contratos de gravação para permanecer fiel à sua música.

“Ele é o que é, é um cara humilde e não se trata de dinheiro. Trata-se de transmitir a mensagem”, disse Rich Young, um dos amigos de Anthony.

O show ao vivo no sábado foi originalmente programado para um local à beira-mar no Currituck Trading Post em Maple, mas foi transferido para o clube de golfe para acomodar uma multidão maior, de acordo com wobx.

A apresentação de Anthony terminou pouco antes das 17h.