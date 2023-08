The Amazing Writers estão em conversas consistentes com os estúdios há mais de uma semana

Guilda dos Escritores da América (WGA) Escreveu uma atualização ontem As negociações de negociação com a Motion Picture and Television Producers Alliance estão em andamento depois que as negociações foram retomadas há pouco mais de uma semana (via Prazo de entrega). O WGA também diz que as negociações continuarão na próxima semana.

O sindicato e os estúdios de cinema reiniciaram as negociações depois de se reunirem no início deste mês pela primeira vez desde que a greve começou há mais de três meses (e menos de um mês após o início da greve do Screen Actors Guild também). A greve não foi isenta de perdas. No início desta semana, a Amazon supostamente culpou uma escolha questionável de restabelecê-lo uma liga própria A série de TV está em greve e a refilmagem do clássico de Fritz Lang para o cinema mudo Metrópole estava na prateleira Porque o texto não foi finalizado antes do livro parar de funcionar.

O co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, e o CEO da Disney, Bob Iger, supostamente pressionaram os estúdios, junto com as 11 grandes perucas do estúdio, a fechar um acordo com o sindicato, resultando em uma oferta que incluía não substituir humanos por inteligência artificial no roteiro. créditos compartilhando dados de visualização para serviços de streaming para que os escritores possam se manter atualizados; O aumento salarial está mais próximo do que o WGA exige; e autor de “Little Rooms”.

O livro também busca melhorar o acesso aos cuidados de saúde e melhorar as ressacas, entre outras mudanças. ontem atualizaro WGA encorajou seus membros a “desconfiar de rumores de terceiros”, dizendo que relataria desenvolvimentos importantes à medida que ocorressem. READ Colin Farrell, "Doloroso e Violento"

(divulgação: A beiraO conselho editorial também é afiliado ao American and Oriental Writers Guild.)

