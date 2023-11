Mario Kart 8 Deluxe saiu do top 20 nos EUA pela primeira vez em seis anos

Pela primeira vez desde sua estreia em 2017, o consistentemente bem vendido Mario Kart 8 Deluxe não é mais um dos 20 jogos mais vendidos nos Estados Unidos em um determinado mês.

Bem, essa é a palavra salada – mas é um destronamento notável. Mario Kart 8 Deluxe foi lançado pela primeira vez em abril de 2017, quando naturalmente liderou a lista de jogos mais vendidos do NPD Group (agora Circana) nos Estados Unidos naquele mês. Desde aquele mês, Mario Kart 8 Deluxe apareceu entre os 20 jogos mais vendidos nos Estados Unidos, que a Circana acompanha pelas vendas em dólares.

mas Como GamesIndustry.biz observou hojePara o mês de outubro, Mario Kart 8 Deluxe acabou. Está entre os 20 primeiros há 78 meses consecutivos, o que parece que deveria ser um recorde. Entramos em contato com Circana para comentar e o analista Mat Piscatella confirmou a descoberta da GamesIndustry. Embora não tenha conseguido confirmar que era o recorde da mais longa sequência consecutiva no top 20 (teve que voltar a 1995 para ter a certeza absoluta), Piscatella disse que “provavelmente é tecnicamente assim”. Mas ele também observou que se as vendas de Grand Theft Auto 5 ainda estivessem nas paradas “poderia ser uma história diferente”. A Take-Two parou de reportar as vendas digitais do NPD Group em 2020, fazendo com que GTA 5 e várias franquias esportivas anuais desaparecessem de suas paradas.

É possível, até mesmo provável, que Mario Kart retorne ao topo no mês seguinte. Sua saída em outubro foi provavelmente influenciada pelo grande número de novos lançamentos que alcançaram o top 20 naquele mês, incluindo Homem-Aranha 2 da Marvel (nº 1), Super Mario Bros. Maravilha (nº 2) e Assassin’s Creed: Mirage (nº 3). ), UFC 5 (#7), NHL 24 (#8), Sonic Superstars (#9), Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (#12), Forza Motorsport (#17) e Senhores dos Caídos (#20). Há muitas novidades a serem vencidas em um jogo de seis anos, sem mencionar que ele também compete com outros lançamentos recentes que ainda vendem bem, como Madden, Hogwarts Legacy e Starfield. Considerando que Mario Kart 8 não estava apenas entre os 20 primeiros, mas na verdade estava entre os 10 primeiros em agosto, não é nenhuma surpresa que tenha sido necessário um mês esmagador de novos lançamentos para empurrá-lo para baixo na lista.

O que também vale a pena notar é que é tecnicamente inteiramente possível obter Mario Kart 8 Ele é Ainda entre os 20 primeiros. Apenas. Secretamente. A Nintendo não reporta vendas digitais à Circana, o que significa que Mario Kart 8 permaneceu no top 20 durante seis anos apenas pela força das vendas físicas. Isso não chocará ninguém que viu o pacote Switch que a Nintendo gosta de oferecer na Black Friday ano após ano, mas ainda é uma conquista incrível. Mario Kart 8 Deluxe também continua sendo o título Nintendo Switch mais vendido da Nintendo, com 57 milhões de unidades vendidas até o momento, e o segundo jogo mais vendido da Nintendo de todos os tempos, atrás de Wii Sports (82,9 milhões de unidades).

Seja qual for o caso, parece provável que veremos Mario Kart 8 Deluxe de volta ao top 20 em breve. E com o lançamento do DLC Wave 6 no início deste mês e outro jogo da Black Friday esgotado, Mario Kart 8 não vai a lugar nenhum… pelo menos não até que a Nintendo fique com o lendário Mario Kart 9.

