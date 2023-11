Melhores ofertas da Bose Black Friday: 40% de desconto em fones de ouvido com cancelamento de ruído Bose QuietComfort 45

Bose dispensa apresentações; Seus fones de ouvido QuietComfort estabeleceram o padrão em cancelamento de ruído e qualidade de som por anos e anos. Infelizmente, os fones de ouvido Bose não são exatamente baratos, então o melhor momento para comprar um é nas raras ocasiões em que eles estão à venda. A venda da Amazon Black Friday começou oficialmente, e uma das melhores ofertas lançadas no momento é um par de Bose QuietComfort 45 Esses fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído custam apenas US $ 199. Isso representa 40% de desconto no preço sugerido de $ 329 e o melhor preço que vimos durante todo o ano. Também é US$ 50 mais barato que seu concorrente mais próximo, que é… Sony WH-1000XM4.

Fones de ouvido Bose QuietComfort 45

Fones de ouvido sem fio Bose QuietComfort 45 com cancelamento de ruído fones de ouvido ser visto Na Amazon

Até o mês passado, o Bose QuietComfort 45 era o modelo mais novo da linha após o reinado de quase 5 anos do QC35 II (o mais recente Silencioso Conforto Ultra Lançado em outubro). Estes são os primeiros fones de ouvido QuietComfort a finalmente abandonar o antigo conector Micro USB em favor do USB Type-C. O QC45 possui bateria de até 24 horas com uma única carga e suporta carregamento rápido, proporcionando 3 horas de energia após apenas 15 minutos conectado ao adaptador de carregamento rápido.

A novidade no QuietComfort 45 é o “Modo Aware”, que funciona exatamente como o Modo Transparência que você encontrará em outros fones de ouvido com cancelamento de ruído premium. Ao contrário do “Modo Silencioso” tradicional, que ativa o cancelamento de ruído e suprime o ruído ambiente, o “Modo Aware” capta o ruído ambiente e o amplifica para que você possa ouvir o mundo exterior sem precisar tirar os fones de ouvido.

Além desses dois excelentes recursos, o Modelo 45 permanece praticamente inalterado em relação ao seu antecessor. Os 45s oferecem melhor isolamento de ruído graças a um ajuste mais justo e materiais menos porosos nos novos protetores de ouvido, mas, novamente, os 35s realmente têm um excelente cancelamento de ruído.

Se você ainda não investiu em um par de fones de ouvido com cancelamento de ruído, está perdendo. O Cancelamento Ativo de Ruído é um milagre da ciência que traz enormes benefícios práticos, especialmente se você estiver sempre se movimentando em ambientes lotados e barulhentos. O Bose QuietComfort 45 oferece uma das melhores iterações desta tecnologia e vale a pena o dinheiro gasto. Se você está pensando em comprar um fone de ouvido com cancelamento de ruído agora e está preocupado com o orçamento, não há opção melhor do que esta oferta da Black Friday.

Procurando por mais Ofertas da Black Friday como ele? Confira nosso guia para Ofertas da Amazon Black Friday.