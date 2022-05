Marinheiros para promover George Kirby

Os marinheiros são convocados George KirbyReportagens de Jeff Bassan da ESPN (Link do Twitter). Jonathan May de MLB.com chilro No início desta tarde, Kirby foi riscado de seu início programado com Double-A Arkansas.

Quando Kirby pegar a bola pela primeira vez, será seu primeiro na liga. A 20ª escolha geral no Draft de 2019 da Elon University, o destro rapidamente se transformou em um dos melhores braços jovens do jogo. Um atirador polido com coisas difíceis, mas não de elite, e como amador, Kirby levou suas coisas brutas a novos patamares como profissional. Depois de trabalhar com uma bola de velocidade de 91-95 mph na faculdade, ele empurrou essa velocidade para a faixa de 95-99 mph no palácio.

Esta velocidade de braço aprimorada não veio às custas do controle original do nativo de Nova York. Baseball America, FanGraphs e Kiley McDaniel, da ESPN, creditaram Kirby com um pedido positivo (uma pontuação de 70 na escala de escoteiros 20-80) nas últimas férias. Ele está entre os melhores levantadores nas ligas menores, e a combinação de velocidade e sensação de ser promovido o tornou uma das perspectivas mais conceituadas do esporte.

BA, FanGraphs, ESPN e Keith Law of the Athletic classificaram Kirby entre as 50 melhores equipes previstas no jogo para a pré-temporada. O Baseball America foi o mais otimista do grupo, ocupando o 12º lugar geral e o jogador nº 3. Os avaliadores estavam ligeiramente divididos sobre a qualidade de suas performances secundárias; A maioria sugeriu que o controle deslizante e a curva e o deslocamento da bola eram medianos, mas The Bachelor classificou o controle deslizante dos anos 80 como mais afinado. Não por coincidência, a BA sugeriu que poderia ter o giro mais alto, enquanto FanGraphs, ESPN e Athletic o vincularam como um tipo de giro mais médio.

Entre a temporada da liga menor de 2020 que foi cancelada e algum tempo perdido no ano passado devido a dores no ombro, Kirby tem apenas 115 1/3 entradas profissionais em seu currículo. Ele brilhou para a época, com resultados compatíveis com as fortes avaliações visuais. Kirby tem um ERA entre 2,30 e 2,40 em todas as três paradas, incluindo uma marca de 2,31 em 50 2/3 entradas Double-A. 29,6% dos rebatedores atingiram esse nível para uma escassa média de caminhada de 5,9%.

Kirby assumirá o lugar de rotação para outro melhor cliente em potencial. Matt impetuoso Ele foi selecionado para o Triple-A Tacoma e se transformou em um descanso (pelo menos temporariamente) depois de lutar para dar socos nas primeiras cinco partidas da MLB. Kirby não acha que ele tem os mesmos problemas de controle, mas as dificuldades iniciais que Brasch encontrou são um lembrete de que mesmo as elites em potencial muitas vezes brigam sobre o primeiro gosto das grandes ligas. Há incerteza com qualquer novato, e Kirby entra no grande negócio sem ter um único três tempos em seu currículo.

No entanto, os marinheiros não teriam se voltado para Kirby se não estivessem otimistas sobre suas chances de ele ser imediatamente eficaz. Seattle teve um início decepcionante de 12-15, mas eles estão procurando lutar por uma vaga nos playoffs nesta temporada. Se Kirby puder ancorar a extremidade traseira do giro logo no portão, isso seria um longo caminho para sair no MLS. O volume de negócios M foi um saco misturado no início. Logan Gilbert Foi excelente. Chris Flexen Foi eficaz, enquanto Marco Gonzalez e assinatura offseason Ruby Ray decepcionar. Os dois últimos jogadores tiveram grande sucesso antes de 2022, o que dá a M motivos para esperar melhores resultados nos próximos meses.

Já faz tempo suficiente para que Kirby não atinja um ano completo de serviço em 2022, mesmo que sua promoção seja permanente, dando-lhe acesso à agência livre após a campanha de 2028, no mínimo. Se ele permanecer nos majors a partir de agora, será um bloqueio padrão no acesso à arbitragem em 2025 como qualificador do Super Two. É claro que futuras atribuições opcionais podem afetar esse caminho de serviço. Kirby não estava na lista de 40 homens, então os Mariners precisarão dar mais um passo para acomodar sua seleção oficial.