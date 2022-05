Folha de dicas: Kentucky Oaks 2022 | Borda TwinSpires

O campo excedente de 15 potros no segundo ano passará para o Posto Kentucky Oaks US$ 1,25 milhão (G1) em Churchill Downs na sexta-feira. A vantagem em um grande dia de corrida atraiu uma equipe impressionante de crianças de três anos que viajarão 1 1/8 milhas em terra em uma das performances de corrida mais competitivas da memória recente. Escolhas de Kentucky Oaks #1 Seção Secreta

#10 Kathleen O.

#7 Eco Zulu

#4 ao vivo

#2 Nostalgia

Candidatos ao Kentucky Oaks Apartamento Secreto nº 1 (6-1) Os potros dominam esta temporada e vêm com uma multa Terceiro lugar aparece no Arkansas Derby (G1) contra meninos pelo condicionador dr. Wayne Lucas. A incrível potranca de Arrogate seria um ajuste perfeito com sete tentativas de estrada até agora, e se ela pode vencer um poste de ferrovia difícil, ela é a única a vencer na minha opinião. Luis Sáez está no comando.

#2 Nostalgia (15-1) Nunca foi melhor do que o condicionador de Bill Mott. A família local Godolphin deu o seu melhor quando derrotou o Gazelle S. (G3) da última vez, e outro atacante dava a eles uma grande chance na sexta-feira atrás de Jose Ortiz. O preço está certo também. #3 Conexão sutil (20-1) Ele ganhou uma pontuação de 3 em uma corrida no curso para o treinador Brett Calhoun. A filha de Connect teve uma boa preparação para esta milha com um bravo segundo em Fair Grounds Oaks (G2), e pode culminar em sua terceira largada de demissão. Relo Gutierrez tem o trabalho. #4 Ao vivo (5-2) House Roar Confirmado 8 1/4 Comprimento Vencedor do Prêmio Ashland S. (G1) Todd Bletcher. A potranca uma vez maltratada de Curlin mostrou um progresso constante em sua vida e postou dois treinos matinais poderosos nesse meio tempo. E você acompanhará o ritmo desde o início com o piloto regular Errad Ortiz nos controles. READ Por que Peng Shuai frustra a máquina de propaganda chinesa #5 Deusa do Fogo (15-1) Aparentemente, ela ficou em segundo lugar quando terminou em segundo no Gulfstream Park Oaks (G2) em sua última corrida. A filha da Mineshaft ainda não terminou sua contagem de assinaturas, mas ela esteve perto em algumas ocasiões e tem muita força para coisas estranhas a um bom preço. John Velasquez instruirá o pupilo de Bleacher. #6 Yujiri (30-1) Ela liderou em todas as chamadas para marcar sua primeira vitória sobre as apostas graduadas em Fantasy S. (G3) em Oaklawn Park na última vez. A potranca do Golfo nunca perdeu o prato em sua carreira de cinco corridas, mas ela precisará de seu melhor alcance para perturbar este elenco na sexta-feira. Florent Giroud sempre guiará o bom segundo ano. #7 Eco Zulu (4-1) Ela trouxe sua marca invicta para os Oaks por Steve Asmussen. A três vezes estrela da Divisão 1 ficou um pouco cansada recentemente em Fair Grounds Oaks (G2) recentemente em sua primeira tentativa da temporada, mas ela mostrou um coração tardio e vai melhorar com esse desempenho. O campeão de dois anos não teve uma vantagem de quatro pontos consecutivos e ele claramente pode alcançá-lo com Rosario.

Echo Zulu ensaiando em Churchill Downs antes de Kentucky Oaks (Kuadi Photography)

#8 Fenty Valentine (20-1) Ela terminou em primeiro ou segundo em cada uma das cinco tentativas em sua vida até agora para Jorge Abreu. O vencedor de apostas duplas tem um estilo de corrida versátil à medida que se aproxima do clímax para aparecer pela terceira vez em 2022. Tyler Gavallioni na potranca Firing Line, nascida em Nova York, que aparece como competidora. READ Warriors passou a bola LaMelo no draft, mas não se arrependeu #9 Amanhecer do Deserto (20-1) O coração de Santa Anita Oaks (G2) passa despercebido por Philip D’Amato. Claro, a Cupido de três anos virou uma esquina em seu último empreendimento, mas a nativa do Arizona terá que provar isso para mim em um campo inteiro de competidores elegantes antes que eu possa apoiá-la com confiança. Umberto Rispoli vai liderar Gazi Califórnia. #10 Kathleen O. (7-2) São quatro contra quatro, mostrando uma virada de pé devastadora em todas as ocasiões para Shug McGaughey. A filha de Upstart dá a impressão de um potro que vai prosperar em movimento por nove estádios, e ela postou três adoráveis ​​movimentos matinais em antecipação ao seu maior teste até agora. Javier Castellano mantém a corda.

#11 Momentos de Coquetel (30-1) Ganhou ou foi colocado em todas as ofertas de emprego até o momento, que incluiu um Dia da Vitória em Churchill Downs Em sua primeira aparição no segundo. A filha de Dark Bai foi o tio Mo na segunda partida no Ashland S. (G1) última vez e Ele tem muitos encantos estranhos Para o campo para o técnico Kenny McPeak. Corey Laneri fará uma finalização em cima do divertido arremesso longo. #12 Vermelho Doce (30-1) Ele correu para casa para reivindicar uma clara vitória All-Weather em Bourbonette Oaks recentemente para o técnico Keith Desormeaux. Candy Ride nunca foi tão habilidoso na terra, e eles seriam uma grande surpresa contra o campo. #13 magnanimidade (15-1) Ela é considerada um curinga no elenco durante sua estréia nos EUA. A filha de Moning venceu de quatro a quatro em Dubai nesta campanha, vencendo todas as corridas por uma boa margem de velocidade, e pode ser qualquer tipo em sua primeira corrida Bleacher. Os meninos do Kentucky terão Flavian Pratt em seda, o que é um óbvio positivo. READ Atualizações ao vivo sobre Braves vs Astros #14 Turnerloose (20-1) Cansado até tarde em Fair Grounds Oaks (G2) depois de um Belo registro em Rachel Alexandra S. (G2) para condicionador Brad Cox. A talentosa senhorita Nyquist desenha o maior alcance no corpo principal em campo, e ela parece ter sido cortada abaixo dos potros de campo neste ponto de seu desenvolvimento. Mané Franco herda a carona. #15 Grande Vitória (30-1) Ele é o primeiro da lista também elegível para Peitz. Chestnuts melhorou em todos os trabalhos até agora, mas ela precisará de um grande salto à frente para desafiar esse grupo se ela se juntar ao grupo.

