Máquinas pesadas foram trazidas para retirar os trabalhadores indianos do túnel desabado

LUCKNOW, Índia (Reuters) – Escavadeiras começaram a escavar com máquinas pesadas nesta terça-feira para consertar um largo tubo de aço que ajudará a libertar quase 40 trabalhadores indianos presos dentro de um túnel rodoviário do Himalaia que desabou há dois dias no norte da Índia. Estado de Uttarakhand.

O túnel de 4,5 quilômetros de extensão, que está sendo construído em uma rodovia nacional que faz parte da famosa rota de peregrinação hindu, desabou por volta das 5h30 de domingo (24h00 GMT de sábado).

“Temos fornecido comida, água e oxigênio aos trabalhadores presos e as autoridades estão em contato constante com todos eles”, disse Devendra Singh Patwal, oficial de gestão de desastres.

As escavadeiras estavam limpando os escombros há dois dias para fazer uma estrada de acesso aos trabalhadores e aguardavam a entrega de um largo tubo de aço que seria empurrado para dentro da abertura dos escombros escavados para retirar os trabalhadores com segurança.

Batwal disse que não é fácil determinar o tempo necessário para retirar os trabalhadores.

Ele acrescentou que uma equipe de geólogos do governo estadual e de instituições de ensino chegou para determinar a causa do acidente.

O jornal Indian Express, citando um dos trabalhadores da construção civil, informou que havia cerca de 50 ou 60 trabalhadores no interior do túnel, e cerca de 10 ou 20 deles saíram após o final do turno de trabalho, por estarem mais perto da saída, e o resto ficou preso após o colapso. Torne-o seguro.

“Inicialmente, pensamos que poderia ser um simples colapso e começamos a limpar os escombros da melhor maneira possível”, disse o trabalhador Rajeev Das ao jornal. “Mas rapidamente percebemos que era uma missão difícil de busca e resgate.”

A área é vulnerável a deslizamentos de terra, terremotos e inundações, e o acidente ocorre na sequência de deslizamentos de terra no estado, que geólogos, residentes e autoridades atribuíram à rápida construção nas montanhas.

Um comunicado do governo indiano afirma que os trabalhos de extensão do túnel começaram em 2018 e estavam inicialmente programados para serem concluídos em julho de 2022, mas foram agora adiados para maio de 2024.

[1/3]Trabalhadores preparam uma broca durante uma operação de resgate após parte de um túnel em construção desabar em Uttarakhand, no estado de Uttarakhand, no norte da Índia, em 14 de novembro de 2023.

Projeto polêmico

A rota de peregrinação Char Dham é um dos projetos mais ambiciosos do governo do primeiro-ministro Narendra Modi. O projeto visa conectar quatro importantes locais de peregrinação hindu no norte da Índia através de uma estrada de duas pistas e 889 quilômetros (551 milhas), a um custo de US$ 1,5 bilhão.

Mas as autoridades locais suspenderam alguns trabalhos depois de centenas de casas terem sido danificadas por deslizamentos de terra ao longo das estradas, incluindo em Uttarakhand.

O projeto enfrentou críticas de especialistas ambientais.

Um relatório emitido por um comité de peritos nomeado pelo Supremo Tribunal em Julho de 2020 afirmou que o impacto do projecto nas áreas ao longo da estrada não foi devidamente avaliado antes do início da construção.

Quando o Supremo Tribunal aprovou a estrada Char Dham em 2021, disse que estradas mais largas seriam úteis para defender as fronteiras da Índia.

No entanto, ela advertiu que o governo deve ter em conta as preocupações levantadas pela comissão e desenvolver uma estratégia concreta para proteger o ambiente.

O presidente do comité demitiu-se no ano passado, dizendo estar frustrado pelo facto das suas recomendações não terem sido implementadas.

O governo federal disse publicamente que usou técnicas ecologicamente corretas no projeto para tornar mais seguros trechos geologicamente instáveis.

O ministro-chefe de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, disse na terça-feira à agência de notícias ANI que o estado inspecionará as obras em todos os túneis em construção para garantir que sejam concluídos com segurança e que as autoridades estejam mais bem preparadas para atender a possíveis emergências.

