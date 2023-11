A Islândia está se preparando para proteger usinas geotérmicas da ameaça de uma erupção vulcânica

[1/6] As obras nas ruas continuam, após o aparecimento de rachaduras na estrada devido à atividade vulcânica perto de Grindavik, Islândia, obtido pela Reuters em 14 de novembro de 2023. Administração de Estradas da Islândia via Facebook/Divulgação via REUTERS Obtenção de direitos de licenciamento

GRINDAVIK, Islândia (Reuters) – Autoridades islandesas se prepararam nesta terça-feira para construir muros defensivos ao redor de uma usina geotérmica na parte sudoeste do país, que esperam que a proteja de fluxos de lava, em meio a temores de uma erupção vulcânica iminente.

A atividade sísmica e os fluxos de lava subterrânea intensificaram-se na Península de Reykjanes, perto da capital Reykjavik, no fim de semana, levando as autoridades a evacuar quase 4.000 pessoas da cidade piscatória de Grindavik no sábado.

O Instituto Meteorológico da Islândia disse num comunicado na terça-feira que a probabilidade de uma erupção permanece elevada, apesar da diminuição da atividade sísmica.

Ela acrescentou que quase 800 terremotos foram registrados na região entre meia-noite e meio-dia de terça-feira, um número menor do que nos dois dias anteriores.

“Uma erupção geralmente precede uma menor atividade sísmica, porque você chega tão perto da superfície que não consegue acumular tanta tensão para causar grandes terremotos”, disse Ricky Pedersen, que dirige o Centro Vulcânico Nórdico e está baseado em Reykjavik.

“Isso nunca deve ser interpretado como um sinal de que um surto não está a caminho”, disse ela.

As autoridades disseram que estavam se preparando para construir uma grande barragem projetada para desviar os fluxos de lava ao redor da usina geotérmica de Svartsinje, localizada a pouco mais de 6 quilômetros (4 milhas) de Grindavik.

A ministra da Justiça, Gudrun Hafstinsdottir, disse à rádio estatal RUV que equipamentos e materiais que poderiam encher 20 mil caminhões foram transportados para a fábrica.

A construção da barragem de proteção ao redor da usina aguardava a aprovação oficial do governo.

Um porta-voz da HS Orca, operadora da usina, disse que ela estava fornecendo energia para todo o país, embora a interrupção não afetaria o fornecimento de energia para Reykjavik.

Quase todos os 3.800 residentes de Grindavik foram autorizados a regressar brevemente a casa na segunda e terça-feira para recolher os seus pertences, informou o Departamento de Proteção Civil e Gestão de Emergências da Islândia.

Em Grindavik, ocorreram longas fissuras no centro da cidade, tornando a rua principal intransitável, enquanto o vapor podia ser visto subindo do solo.

Algumas casas ainda estavam com as luzes acesas, mas a cidade estava deserta atrás do carro estranho e um punhado de moradores locais estavam lá para recolher seus pertences mais importantes antes que Grindavik fosse novamente declarado fora dos limites.

A moradora local Kristin Maria Birgisdottir, que trabalha para o município da cidade, disse à Reuters na terça-feira que só tinha as roupas que usou para trabalhar no dia em que a cidade foi evacuada.

“Estou me preparando caso tenha a oportunidade de visitar minha casa e pegar alguns de meus pertences”, disse Birgisdottir, que se mudou para uma casa de verão com a família.

Alguns residentes tiveram de ser transportados para Grindavik em veículos de resposta a emergências, enquanto a maioria dos residentes foi autorizada a conduzir até Grindavik nos seus próprios veículos acompanhados por pessoal de emergência.

A maioria dos animais de estimação e animais de fazenda foram resgatados de Grindavík na noite de segunda-feira, de acordo com a instituição de caridade Dervina.

Durante a tarde, novos medidores instalados perto de Grindavik pelo Met Office detectaram níveis elevados de dióxido de enxofre, fazendo com que toda Grindavik fosse evacuada novamente a curto prazo, um pouco antes do previsto.

A agência disse numa atualização que, embora não haja outras indicações de que a erupção tenha começado, isso não pode ser descartado porque o gás não aparece a menos que o magma esteja no alto da crosta terrestre.

