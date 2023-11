Equipes de resgate cavam para chegar a 40 trabalhadores presos em um túnel rodoviário desabado no norte da Índia

LUCKNOW, Índia – Equipes de resgate cavaram na terra e em partes de um túnel rodoviário desabado nesta segunda-feira para alcançar 40 trabalhadores presos por um deslizamento de terra em um projeto de construção no norte da Índia.

Todos os trabalhadores da construção estão seguros, disse o policial Prashant Kumar, acrescentando que receberam oxigênio e água. Ele acrescentou que as equipes de resgate fizeram contato com os indivíduos presos.

O colapso ocorreu no domingo em Uttarakhand, um estado montanhoso repleto de templos hindus que atraem muitos peregrinos e turistas.

Edifícios e estradas foram construídos em grande escala nos últimos anos em Uttarakhand. Os trabalhadores presos estavam construindo uma seção da Chardham Road, um importante projeto do governo sindical que liga vários locais de peregrinação hindu.

Rajesh Pawar, gerente de projeto da Navyug Construction Company, que supervisiona a construção do túnel, confirmou o número de trabalhadores presos na segunda-feira.

Os esforços de resgate começaram no domingo, com as autoridades bombeando oxigênio através de um tubo para a parte desabada do túnel para ajudar os trabalhadores a respirar.

“A equipe avançou 15 metros no túnel e ainda precisam ser percorridos mais 35 metros”, disse Kumar, acrescentando que mais de 150 socorristas usaram equipamentos de perfuração e escavadeiras para remover os escombros durante a noite.

Autoridades disseram ao Press Trust of India que a seção desabada do túnel de 4,5 quilômetros de comprimento estava localizada a cerca de 200 metros (500 pés) da entrada.

Em Janeiro, as autoridades do estado de Uttarakhand transferiram centenas de pessoas para abrigos temporários depois de um templo ter desabado e mais de 600 casas terem apresentado fissuras devido ao afundamento de terrenos na cidade de Joshimath e arredores, no distrito.