Mais links foram postados no Alcarve

No âmbito de um plano de reintrodução da vida selvagem na natureza, os responsáveis ​​ambientais libertaram duas ligações ibéricas no Algarve, quadruplicando o número de animais já libertados na região.

O macho de 13 meses, Salao e a fêmea Chitra, foram libertados no município de Alcuttim, entre as cidades de Ferrero e Fonde Jambujeira de Sima, numa zona do Vale do Guadiana a sul do eleitorado. Fevereiro para a libertação dos dois primeiros que regressaram à natureza na zona do Alcarve.

Obrigado

O ministro do Ambiente e Atividade Climática, Duarte Corteiro, assistiu à soltura dos dois gatos e elogiou o sucesso do Projeto de Criação e Conservação do Lince Ibérico ao longo dos anos, graças ao trabalho do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). ), que supervisiona o projeto em Portugal.

“O lince é uma espécie em vias de extinção, mas é um dos projetos de maior sucesso na Península Ibérica, sobretudo no nosso país. Lembro-me dos anos 90. [of the 20th century] Temos cerca de 100 ligações ibéricas, e atualmente temos cerca de 1.100 ligações ibéricas, entre Portugal e Espanha, mais de 200 em Portugal”, disse o responsável.

Duarte Cordeiro sublinhou que o trabalho desenvolvido pelo ICNF no Centro de Recuperação do Lince Ibérico em Sylvester vai ser divulgado a outros centros em Espanha, garantindo a “expansão do território do Lince Ibérico”.

“É importante dar continuidade ao sucesso deste projeto, que mostra que esses programas que apoiam a proteção de organismos têm o sentido certo e são referência e exemplo para outros organismos que merecem tratamento igualitário”, acrescentou.

A beira da destruição

O lince ibérico estava à beira da extinção na Península Ibérica devido à degradação do habitat e à falta de recursos alimentares, mas as missões de cativeiro em Sylves e centros de reprodução na Espanha já permitiram a recuperação das espécies. Existem mais de mil animais na Península Ibérica, 200 dos quais em Portugal.

Duarte Cordeiro prometeu que o projeto “terá todo o apoio que merece para continuar”.