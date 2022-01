Lenda da ilha Clark Gillis morre aos 67 anos

A equipe anunciou que Clark Gillis, membro do Hall da Fama da NHL e lenda dos Islanders, faleceu aos 67 anos na noite de sexta-feira.

Não houve causa direta.

O Gillies jogou 12 temporadas pelos Islanders entre 1974-75 e 1985-86, e foi uma parte fundamental da dinastia da equipe que ganhou quatro Copas Stanley consecutivas de 1980 a 1983.

Jogou 872 jogos pelos Islanders (5º de todos os tempos na história da franquia), marcou 304 gols (4º na história da franquia), marcou 359 assistências (5º na história da franquia) e 663 pontos (quarto de todos os tempos na história da franquia).

“Toda a comunidade da ilha foi devastada pela perda de Clark Gillis”, disse o presidente e gerente geral da Islanders, Lou Lamoriello, em comunicado. “Ele resumiu o que significava ser um ilhéu de Nova York. O orgulho que sentia em usar a jaqueta do ilhéu no gelo era evidente em sua vontade de fazer qualquer coisa para vencer. Fora do gelo, ele era uma grande presença e ele sempre teve tempo para retribuir à comunidade, ao local.

“Os habitantes de Nova York são os donos das Quatro Copas Stanley por causa dos sacrifícios que ele e os membros das equipes dessas dinastias fizeram em prol da excelência. Em nome de toda a organização, enviamos nossas mais profundas condolências a toda a família Gillies.”

Clark Gillis PAUL J. PERISWIL

Gillis foi aposentado em 1996 pelo Islander No. 9 e introduzido no Hall da Fama em 2002. Ele é um dos 17 Islanders que fizeram parte de todas as quatro equipes da Stanley Cup.

Ele terminou os últimos dois anos de sua carreira com Cypress, marcando 15 gols e 19 assistências nas 86 partidas que disputou.

“A Liga Nacional de Hóquei lamenta a morte de Clark Gillis, uma gigantesca potência de gelo para os nova-iorquinos no início dos anos 1980 e um pilar da comunidade de Long Island desde então”, disse o comissário Gary Pittman em comunicado. Gillis ajudou a definir o termo “Force Forward” por 14 temporadas, uma carreira no Hall da Fama com os Islanders e Buffalo Sabres, que se destacou ao vencer quatro Copas Stanley consecutivas com os Islanders.