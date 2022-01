Stephen Curry, do Golden State Warriors, acerta o vencedor no gongo, admite que o chute precisa ser melhorado

SÃO FRANCISCO – Enquanto Golden State Warriors e Houston Rockets estavam empatados com pouco mais de cinco segundos restantes na noite de sexta-feira, Steve Kerr tinha um método claro em mente para sua última posse ofensiva: “Pegue a bola para Steve e saia do caminho. “

Eles levaram para um tee, como Stephen Curry O tiro vencedor foi drenado de dois pés no arco de 3 pontos, onde o sino tocou. Este foi o primeiro balde da carreira profissional de Curry.

A comemoração foi seguida pela vitória do Golden State por 105 a 103 sobre o Houston. Várias pessoas dentro da organização Warriors descreveram este momento como uma liberação de emoções que se acumularam nas últimas 24 horas após uma derrota decepcionante para o redutor Indiana Pacers.

Mas apesar do momento glorioso, a equipe não ignorava o fato de que ainda tinha muito trabalho a fazer – incluindo Curry. Apesar de seu heroísmo, ele disse que sabia que tinha um longo caminho a percorrer sozinho.

“Eu sei que tenho que acertar a bola melhor”, disse Curry. “Eu quero filmar melhor, e vou filmar melhor… Estou obcecado com números de tiro porque é isso que eu faço e é nisso que eu trabalho. Quando você não chega a esses níveis, é frustrante.” ”

Curry começou a noite 0-11 do campo antes de disparar um tiro de 3 pontos com menos de dois minutos restantes no primeiro tempo. Ele terminou a noite com 22 pontos em 6 de 21, incluindo 4 de 13 de um intervalo de 3 pontos.

Sua apresentação na noite de sexta-feira foi uma extensão da pior queda de tiros de sua carreira.

Curry arremessou 42 por cento do campo, a caminho de ser o mais baixo em uma única temporada de sua carreira. Desde o dia de Natal, ele disparou 37 por cento do campo e marcou mais de 30 pontos em apenas um de seus últimos 11 jogos. Antes do Natal, ele estava atirando 44% do campo, incluindo 40% em 3 segundos.

Carey disse que presta atenção a esses números. Ele mantém o controle de suas direções de tiro e sabe exatamente onde seus números caem.

É um padrão que eu mantenho”, disse Carey. “Eu sei que posso fazer isso e mantê-lo. Esse é o desafio, eu acho, é estar ciente disso, continuar sendo agressivo. Eu entendo que ainda faltam muitas temporadas e é sobre atingir o pico no tempo. Mas eu fico obcecado com isso. coisas porque é o seu ofício.”

Carey disse que não tem uma explicação clara de por que sua libertação foi tão ruim. Há uma crença de que o catalisador de sua queda remonta ao início de dezembro, quando Curry estava perseguindo o recorde de 3 pontos de Ray Allen. Mas isso não é tudo, de acordo com Carey. O que exatamente é, no entanto, mais evasivo do que qualquer outra coisa.

“Só sinto falta dos arremessos”, disse Curry. “Não há nenhuma razão a não ser perder os tiros.”

Mas isso não o impediria de se livrar deles.

“Este é o nível mais profundo de confiança que um jogador pode ter”, disse Kerr. “Zero por 10 ou qualquer coisa se transformou em uma noite em que ele acerta a bola da vitória… Ele vive sob o lema de ‘O próximo vai acontecer’. Ele realmente acredita nisso.”

Curry disse: “Há uma razão pela qual ele brincou sobre isso antes, mas a razão pela qual eu posso ir de 0 a 11 em um jogo e voltar para o próximo jogo e ter um desempenho excelente é porque o trabalho acabará aparecendo.

“Estou obcecado com isso, mas não entro em pânico. Se o fizesse, não atiraria tanto quanto estou.”