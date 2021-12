LeBron James, do Los Angeles Lakers, está frustrado com o processo de testes COVID-19 da NBA

Anjos – Lebron James Ele disse que sua breve passagem pelos protocolos de saúde e segurança da NBA o deixou se sentindo “confuso”, “frustrado” e “irritado” após seu primeiro jogo na derrota do Lakers por 119-115 para o Los Angeles Clippers na noite de sexta-feira.

James perdeu o jogo do Lakers contra o Sacramento Kings na terça-feira depois de ter testado positivo para COVID-19 na manhã de terça-feira, que o obrigou a se isolar de sua equipe e retornar a Los Angeles sozinho em um avião fretado pela equipe.

“Eu sabia que seria absolvido porque nunca me senti mal”, disse James depois de terminar o jogo com 23 pontos, 11 rebotes, 6 assistências e 2 roubos de bola contra o Clippers. “Eu só pensei que foi tratado tão mal.”



James disse que primeiro testou negativo na terça-feira e depois testou positivo em um teste de acompanhamento. A liga reintroduziu testes mais rigorosos para seus times após o Dia de Ação de Graças, na esperança de descobrir qualquer caso que possa ter surgido de jogadores que expandiram seus círculos em torno da família e amigos para o feriado.

“Normalmente, quando você tem um teste positivo, eles irão testá-lo imediatamente para ter certeza”, disse James. “Não houve nenhum teste de acompanhamento depois do meu teste positivo. Você foi imediatamente isolado e colocado em protocolo. Essa é a parte que me irritou. Eu tive que descobrir uma maneira de voltar para casa de Sacramento sozinho, eles não deixaram ninguém viaja comigo, não há segurança, nem nada, quando eu voltei de Sacramento.

“Então eu tive que isolar meus filhos agora, as pessoas em minha casa estão isoladas agora, então foi um grande inconveniente. Essa foi a parte da raiva.”

James foi autorizado a voltar ao esquadrão na tarde de quinta-feira, após um segundo teste PCR negativo em uma janela de 24 horas. James retornou oito testes negativos no total, desde o momento em que voltou a Los Angeles até ser absolvido na quinta-feira, disseram fontes à ESPN.

Assim como a liga não exigiu que seus jogadores recebessem uma vacina COVID-19, mas impôs testes mais rígidos e regras de distanciamento social para aqueles que não foram vacinados do que para aqueles que foram, a NBA implementará uma implementação semelhante no final deste mês . Trata-se de uma filmagem aprimorada de COVID-19, relatou o The Athletic na sexta-feira.

James deu uma resposta tortuosa quando questionado se ele havia recebido uma injeção de reforço e se o processo pelo qual passou nos últimos dias afetou seu pensamento sobre receber a injeção de reforço, se ainda não o fizera.

“Não, este processo … estávamos todos fazendo exatamente o que os protocolos nos diziam para fazer e executando testes e coisas assim”, disse ele. “É uma pena que você receba um falso positivo e seja colocado em isolamento. Essa é apenas a parte infeliz. Mas veremos o que acontece.”

Enquanto isso, o Lakers viu sua série de vitórias em dois jogos ser interrompida contra um Clippers que veio na noite depois de perder seis dos oito jogos anteriores.

James, que disse que não pegou uma bola de basquete desde o momento em que o jogo do Los Angeles contra o Detroit Pistons terminou no domingo até o tiroteio de sexta-feira, admitiu que sua cadência foi afetada pela natureza de sua temporada. Ele jogou seus primeiros três jogos do Lakers e depois perdeu dois jogos devido a uma lesão no tornozelo. Ele então jogou os próximos três jogos do Lakers depois disso, e então perdeu os próximos oito jogos devido a uma distensão abdominal. Ele então jogou duas partidas antes de perder qualquer uma devido à primeira suspensão em seus 19 anos de carreira. Ele então jogou três partidas antes de perder a partida dos Kings.

“Indo para Sacramento, eu estava trabalhando em um ritmo – um ritmo muito, muito bom – como ataque e defesa”, disse James. “Foi tão frustrante lidar com a coxa ou a barriga, e então ter que lidar com o falso positivo que me tirou da partida e me derrubou do chão e eu não consegui manter meu ritmo. Foi um ano desafiador para começar um trimestre. A temporada eu mesmo. Mas só as coisas boas estão no futuro. ”

A derrota de sexta-feira viu o Lakers cair para 12-12, sétimo na Conferência Oeste, com seu próximo jogo na terça-feira contra o Boston Celtics que derrotou Los Angeles no TD Garden em 19 de novembro.

“Só é difícil quando você está dentro e fora do time, especialmente quando você não tem, eu acho, um motivo para sair,” Anthony Davis Ele disse, olhando para a história de James. “Estávamos jogando bem. Portanto, é um pouco frustrante, mas ninguém sente pena de nós. Não sentimos pena de nós mesmos. Tínhamos que ir lá e jogar basquete com quem estava disponível.”