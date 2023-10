Kyle Shanahan explica o chute do 49ers para o FG vencedor do jogo na terceira descida – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Os 49ers foram para a área de field goal no minuto final da derrota por 19-17 para o Cleveland Browns no domingo, procurando marcar um momento especial para o chutador novato Jake Moody.

O running back Jordan Mason correu três jardas até a linha de 23 jardas de Cleveland faltando 45 segundos para o fim. O técnico Kyle Shanahan optou por deixar o relógio correr e marcava 10 segundos restantes quando o quarterback Brock Purdy lançou a bola de futebol na grama natural do Cleveland Browns Stadium.

Na terceira descida e com um tempo limite restante para os 49ers, Moody perdeu uma tentativa de field goal que poderia ser a vitória do jogo com um arremesso de 41 jardas. Brown assumiu a partir daí e fechou a vitória.

Após o jogo, o técnico do San Francisco, Kyle Shanahan, tomou a decisão de aproveitar o tempo e chutar o field goal na terceira descida, em vez de lutar por mais jardas com um tempo limite em mãos.

“Queríamos ir embora [the clock] “Ele está lá caso haja um lance ruim ou algo parecido, para que possamos pegá-lo e jogar outro jogo”, disse Shanahan aos repórteres em Cleveland. “É exatamente assim que nos sentimos.”

Moody errou dois chutes no domingo – um potencial vencedor do jogo de 41 jardas e uma tentativa de 54 jardas no primeiro quarto. A escolha da terceira rodada do draft foi 9 de 9 em field goals e 20 de 20 em pontos extras no início da Semana 6.

Um chute nas trave poderia ter mudado o placar de derrota para vitória, mas Shanahan não está colocando toda a culpa em seu filho de 23 anos, que ainda está construindo confiança na NFL.

“É sempre difícil errar o último chute, mas isso acontece no futebol”, disse Shanahan. “Eles jogaram melhor do que nós hoje. Esse foi o último jogo, mas hoje houve muito mais do que isso.”

