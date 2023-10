Derek Carr: Fiquei com raiva quando saí do campo

O Saints está com vitórias e derrotas por 3-3 nesta temporada, e o quarterback Derek Carr não ficou feliz com o último resultado do time.

New Orleans teve muitas chances de gol na derrota de domingo por 20-13 para o Houston, mas terminou 0 de 3 na zona vermelha – incluindo um gol do time. Comando final. O Saints subiu e desceu no campo, com média de 5,5 jardas por jogada, totalizando 430 jardas. Mas o clube não conseguiu disputar partidas importantes em situações críticas.

“Muito frustrante. Fiquei com raiva quando saí do campo. Fiquei com raiva quando saí do campo. “Tive que me acalmar um pouco”, disse Carr, via Patrick Magee, do nola.com. “Nós, como crime, tínhamos muitos detalhes… Você sabe que não vou te contar o que aconteceu. Sim, nós sabemos. Sim, sabemos o que foi e tudo mais. Não vou para dizer aquilo.”

“Esses pequenos detalhes, se fizermos essas coisas direito, é como… ah meu Deus… vamos conseguir 28 pontos. Eu só quero vencer, cara. As arenas são ótimas, muito obrigado. Eu não poderia me importar menos. Eu só quero vencer.

Carr terminou o jogo em 32 de 50 para 353 jardas com um touchdown e uma interceptação. Foi o maior número de jardas que ele lançou desde que ingressou no Saints este ano.

Mas não é nisso que Carr está focado, já que o clube rapidamente se move para enfrentar os Jaguars na noite de quinta-feira.

“Isso é tudo que me importa… é vencer jogos de futebol”, disse Carr. “Se não acertarmos esses detalhes sempre, especialmente quando o jogo está em jogo. É aí que mais importa. Então nos sentiremos assim com mais frequência.”