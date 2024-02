A música “Vultures” de Kanye West e Ty Dolla $ign foi removida do Spotify

Fonte da imagem: Zach Schuss

Kanye West e Ty Dolla $ign não se sentem tão apaixonados no Dia dos Namorados quanto antes Águias 1 A faixa “Good (Don’t Die)” foi removida do Spotify depois de menos de quatro dias no serviço de streaming.

Explora Assista aos vídeos, gráficos e notícias mais recentes Assista aos vídeos, gráficos e notícias mais recentes

“Good (Don't Die)” foi removido do Spotify na tarde de quarta-feira (14 de fevereiro), mas permanece disponível em outros dispositivos de streaming, como Música da maçã. O corte pop profundo parece interpolar elementos da música “I Feel Love” de Donna Summer, de 1977, sobre o refrão pensativo.

Depois de horas as águias Aparecendo em banners no fim de semana, o espólio de Donna Summer alegou “violação de direitos autorais” e rejeitou o uso da suposta amostra por Kanye.

“Kanye West… pediu permissão para usar a música 'I Feel Love' de Donna Summer e foi negado… Ele mudou a letra, ou alguém a cantou novamente ou usou inteligência artificial, mas 'I Feel Love'… Direitos autorais violação e publicação!!!” A propriedade escreveu em História do Instagram na conta oficial de Donna Summer no sábado (10 de fevereiro).

“I Feel Love” alcançou a posição seis na Billboard Hot 100 em 1977 e passou 23 semanas na parada. A faixa é uma das 14 músicas a alcançar o top 10 no Hot 100 do Summer Life.

“Good (Don't Die)” estava longe de ser o único problema de samples que Kanye e Tay tiveram. Águias 1.

Faixa com título provisório “todos” Jogado em Nova York as águias Um evento de audição que parecia uma amostra do hino de mesmo nome dos Backstreet Boys, mas foi Segundo informações, não foi apagado O primeiro volume não foi feito as águias Em transmissão.

O astro do rock Ozzy Osbourne criticou Kanye West como “antissemita” depois que a edição anterior de “Carnival” incluiu uma versão ao vivo de “Iron Man” do Black Sabbath. West voltou à prancheta e substituiu “Homem de Ferro” por uma interpolação Minha linda imaginação sombria e distorcida“Inferno da Vida” na versão final.

“Recebemos muitos pedidos para essas músicas”, disse Sharon Osbourne. pintura semana passada. “E quando vimos esse pedido, dissemos que não… Já entramos em contato com a equipe dele… É também uma questão de respeito por outro artista.”

pintura Entramos em contato com o Spotify para comentar. Ouça “Good (Don't Die)” abaixo.