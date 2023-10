Juventude brilha na vitória da pré-temporada contra o Lakers – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SAN FRANCISCO – O basquete da pré-temporada envolve principalmente jovens jogadores que buscam provar seu valor e aqueles que lutam por vagas na defesa. Primeiro, todos os olhos estavam voltados para o guarda de 38 anos para iniciar a estreia de sábado, uma vitória por 125-108 sobre o Los Angeles Lakers.

Chris Paul foi aplaudido de pé pelos fãs dos Warriors e rapidamente mostrou o que podem esperar dele nesta temporada. Paul jogou 13 minutos, todos no primeiro tempo, marcando um gol na grande área. O armador que passou primeiro fez seis pontos, cinco assistências e quatro rebotes em sua primeira vez com a camisa do Warriors.

Ele foi acompanhado por Steph Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins e Kevon Looney como titular. Curry (oito pontos) e Thompson (10 pontos) combinados marcaram 18 pontos e jogaram 13 minutos cada. Houve ênfase em Thompson para tornar os rebotes e as quebras de vidro uma prioridade, e ele terminou o jogo com quatro rebotes, que é a média que ele obteve na temporada passada.

Tanto LeBron James quanto Austin Reeves não estavam disponíveis para o Lakers.

Aqui estão três conclusões da abertura da pré-temporada dos Warriors.

A primeira aparição do CP3

Não demorou muito para Paul provar o tipo de impacto imediato que teria no ataque dos Warriors. Sua primeira tentativa de tiro? Seu arremesso de médio alcance característico marcou dois pontos. Sua primeira ajuda? Foi o resultado de Looney aumentar o ritmo e Curry encontrar uma rápida cesta de 3 pontos.

As cinco assistências de Paul representaram 13 pontos do Warriors. Três de suas cinco assistências se transformaram em cestas de 3 pontos, duas de Curry e uma de Wiggins, e três de suas assistências terminaram com Curry.

O papel que ele desempenhará quando os Warriors estiverem saudáveis ​​provavelmente não será o que foi em seu primeiro jogo com seu novo time. Mas o trabalho extra que Paul e Curry fizeram depois de levar o treinamento para a quadra, e está claro o quão mais confiáveis ​​​​os minutos não-Curry terão que ser quando a bola estiver nas mãos de Paul.

Os botões são melhores

Preocupações e pontos de interrogação cercam a escolha dos Warriors na primeira rodada, após uma exibição pouco inspiradora na Summer League. Cercado por talentos da NBA, Podzemski acalmou os nervos em sua primeira aparição na pré-temporada.

Steve Kerr, durante sua coletiva de imprensa pré-jogo, referiu-se a Podziemski como alguém que irá “conectar as escalações” assim que estiver no comando dos profissionais e elogiou sua percepção do jogo. A avaliação de Kerr foi vista logo depois que Podziemski marcou primeiro, faltando seis minutos para o final do primeiro quarto. Só no primeiro quarto, Podziemski marcou quatro pontos em duas bandejas astutas, além de uma roubada de bola, uma assistência, um rebote e uma cobrança.

Embora Podziemski não tenha que carregar a mesma carga que fazia quando estava no segundo ano em Santa Clara, ele pode contribuir de várias maneiras quando tiver oportunidades, como fez em sua última temporada na faculdade. Ele jogou 26 minutos e marcou 11 pontos em 5 de 10 arremessos, além de cinco rebotes, quatro assistências, um roubo de bola e um bloqueio. Podziemski também mergulhou em busca de bolas perdidas e derrotou o estreante do primeiro turno do Lakers, Jalen Hood-Schifino, em quadra inteira.

Esta foi uma exibição de estreia impressionante para Podzemski e deve ajudar a aliviar a tensão após uma Summer League de altos e baixos.

forte Segunda unidade

Com Draymond Green reabilitando sua torção no tornozelo esquerdo e Paul como titular, Kerr pedalou um set após os primeiros seis minutos da prorrogação do primeiro e segundo quartos. Podziemski, Moses Moody, Jonathan Kuminga e Dario Šarić vieram para se juntar a Wiggins. Gary Payton II substituiu rapidamente Wiggins nas duas vezes.

Esse grupo parecia confortável junto depois de compartilhar a palavra com frequência nos jogos amistosos que antecederam a noite de sábado. Adicionar Green, e até mesmo Cory Joseph, mudaria as coisas, mas a segunda unidade tem o tipo de conexão que Kerr espera.

Os Warriors esperam que Kuminga e Moody saiam no terceiro ano. Kuminga marcou 24 pontos, o recorde do time, em 8 de 14 arremessos, e Moody ficou em segundo lugar no Warriors com 15 pontos. Eles também combinaram para acertar 13 rebotes, oito de Kuminga e cinco de Moody.

Dos veteranos aos jovens, houve muitos pontos positivos na vitória de abertura da pré-temporada dos Warriors.

