Nº 1 da Geórgia recebe o invicto Kentucky entre os Hedges

Temos mais um dia divertido de futebol universitário em nossas mãos.

Com quatro partidas ranqueadas versus ranqueadas, houve muitas oportunidades para drama e a partida de destaque inicial foi apresentada de todas as maneiras possíveis. No final das contas, o Red River Showdown foi decidido nos segundos finais, quando o número 12 Dillon Gabriel dirigiu Oklahoma em uma corrida de 75 jardas para derrotar o número 3 do Texas por um placar de 34-30.

No Ocidente, a UCLA flexionou alguns de seus músculos defensivos para sufocar Cameron Ward e o número 13 do estado de Washington, superando os anteriormente invictos Cougars por 25-17.

Na SEC, o número 23 da LSU obteve uma vitória vital na estrada sobre o número 21 do Missouri State em uma disputa de pênaltis e o Alabama manteve seu ímpeto positivo em um jogo crucial da SEC West no Texas A&M, impedindo um rali tardio de Aggies para vencer por 26-20.

Aqui está o que estaremos assistindo durante a janela atrasada. (Role para baixo para atualizações ao vivo.)

Horário: 19h | Televisão: ESPN | Fonte: UGA -14,5 | Total: 48,5

A Geórgia, bicampeã nacional, venceu 22 jogos consecutivos no total e 32 jogos consecutivos na temporada regular. No entanto, os Bulldogs não estavam exatamente no controle no início da temporada de 2023. Kentucky está 5-0 e classificado em 20º lugar no país. Ao longo de quatro semanas, os Wildcats às vezes pareciam instáveis ​​​​ao jogar em competições de nível inferior. Mas na semana passada, Kentucky jogou seu melhor jogo do ano, quando detonou a Flórida com uma atuação brutal de Ray Davis. Será que este esforço durará o suficiente para causar pânico na Geórgia, que está no topo do ranking?

Horário: 19h30 | Televisão: ABC | Fonte: ND -6 | Total: 54,5

Notre Dame começou com 4 a 0, mas seus dois últimos jogos chegaram ao limite. Duas semanas atrás, os irlandeses perderam uma vitória agonizante em casa para o estado de Ohio, e na semana passada os irlandeses ficaram para trás antes de marchar 95 jardas para marcar o gol da vitória e manter vivas suas esperanças de título nacional. Louisville começou com 5 a 0 em sua primeira temporada sob o comando de Jeff Brohm, mas Notre Dame é um grande avanço na disputa. Os Cardinals tiveram algumas vitórias por pouco sobre times medíocres e precisarão jogar um jogo muito limpo para perturbar Notre Dame.

Acompanhe enquanto acompanhamos todos os eventos ao longo do dia: