Jovens portugueses afetados por incêndios florestais levam governos europeus a tribunal por inação em relação às alterações climáticas

Seis jovens de áreas devastadas por incêndios florestais e ondas de calor em Portugal enfrentaram-se esta quarta-feira com 32 governos europeus, acusando-os em tribunal de violarem os seus direitos humanos ao não agirem com rapidez suficiente em relação às alterações climáticas.

Os requerentes argumentam que a inacção para combater as alterações climáticas ameaça os seus direitos, incluindo a vida e o bem-estar físico e mental.

“Por causa do calor, estou limitado na forma como faço exercício e quanto tempo posso passar fora”, disse o requerente André Oliveira, de 15 anos, fora do tribunal. “Sou forçado a ficar em casa, não consigo dormir e, graças às fracas políticas climáticas destes governos, as coisas estão a piorar.”

Apoiados pela Global Legal Action Network (GLAN), sediada no Reino Unido, os requerentes portugueses, com idades entre os 11 e os 24 anos, querem uma decisão legal para forçar os Estados a agir.

Se a queixa for confirmada, poderá resultar em tribunais nacionais ordenando aos governos que reduzam as emissões de dióxido de carbono que contribuem para as alterações climáticas mais rapidamente do que o actualmente planeado.

Um advogado do governo português disse ao tribunal que as provas apresentadas não demonstravam os danos específicos que as alterações climáticas teriam na vida dos jovens requerentes.

Gerry Liston, um dos advogados da GLAN, disse: “Portugal representou todos os países entrevistados e disse que o que os requerentes estavam descrevendo era apenas uma invenção da sua imaginação e que era chocante”.

‘Sem precedente’

A Grécia, numa apresentação ao tribunal antes da audiência, disse que “os efeitos das alterações climáticas, tal como registados até agora, não afectam directamente a vida humana ou a saúde humana”, segundo Gearoid O’Cuinn, outro advogado da GLAN. Como “negação climática”.

Respondendo às críticas, Petros Varelidis, do Ministério do Ambiente grego, disse que o caso não tinha base jurídica e destacou a ambiciosa lei climática da Grécia.

Na semana passada, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, disse à Assembleia Geral das Nações Unidas que os incêndios florestais e as inundações que atingiram o seu país neste verão causaram mortes e destruição.

O peticionário Oliveira disse anteriormente à Reuters que o seu objetivo era forçar os governos a “fazer o que prometeram fazer”, referindo-se ao Acordo de Paris de 2015 para limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius e 1,5C para limitar as emissões. De acordo com o Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, as políticas actuais não conseguirão atingir nenhum dos objectivos.

Quatro dos seis requerentes são da região centro de Portugal de Leiria, onde dois incêndios florestais em 2017 mataram mais de 100 pessoas.

Um advogado que representa a Grã-Bretanha disse que os efeitos das alterações climáticas eram “globais”, mas a protecção dos interesses dos requerentes era da competência de Portugal. Ele disse que o caso deveria ser arquivado.

Mais de 80 advogados representaram os países acusados ​​e os requerentes foram representados por seis advogados.

Os processos judiciais climáticos estão a aumentar na Europa e no resto do mundo.

No mês passado, um juiz em Montana, nos Estados Unidos, concedeu uma vitória histórica a jovens demandantes num processo judicial sobre alterações climáticas. Além do caso da juventude de quarta-feira, dois casos climáticos estão pendentes na Grande Câmara do TEDH.

(Reportagem de Caterina Demoni em Lisboa; Reportagem adicional de Angeliki Goutando em Atenas; Edição de Aislinne Laing, Alex Richardson, Christina Fincher e Emilia Sithole-Madareis)

