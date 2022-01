Jovens brilham na segunda jornada do Grande Prémio de Portugal 2022

O segundo dia do Grande Prêmio inaugural em Portugal continuou o incrível impulso do Dia 1, com muitas estreias para uma série de jovens competidores de judô

A jovem holandesa Joanne Van Lieshout teve um dia incrível. O jogo de pés extremamente rápido do jovem de 19 anos rendeu a Lieshout seu primeiro Grand Prix Gold.

Inês de Medeiros, Presidente da Câmara Municipal de Almada esteve presente para entregar as medalhas.

“Na primeira partida eu estava um pouco lutando, mas depois disso, eu entrei e foi a hora certa e funcionou”, disse Van Lieshout após a cerimônia de entrega da medalha.

Na categoria até 73kg, a paixão do Uzbequistão ficou à mostra em Murodjon Yuldoshev, que marcou este fantástico Ippon contra o espanhol Cases Roca. Este também foi o primeiro Grand Prix Gold de Yuldoshev.

Foi condecorado com as medalhas por José Manuel Constantino, Presidente do Comité Olímpico Português

Na categoria feminina até 70kg, a jovem croata Lara Cvjetko conquistou uma vitória tática sobre a húngara Gercsak, levando para casa o primeiro ouro do ano da Croácia.

Ela foi premiada com sua medalha pelo Coronel Stefan Marginean, Chefe da Comissão Militar da FIJ.

O nosso homem do dia é o Campeão do Mundo Matthias Casse da Bélgica, que mostrou o seu judo dinâmico durante todo o seu percurso até à final. Lá ele enfrentou Makinen da Finlândia, a quem ele acabou derrotando com este arremesso maciço, conquistando seu primeiro ouro em um Grande Prêmio com um desempenho confiante que ele é tão típico.

As medalhas foram entregues por Vladimir Barta, Diretor de Esportes da FIJ.

Após a partida, Casse falou com a imprensa.

“Sim, estou muito feliz com os resultados e também com o judô que mostrei hoje. Foi um dia muito bom, dinâmico e consegui alguns arremessos realmente ótimos.”

A Presidente da Câmara Municipal de Almada Inês de Mediiros homenageou a lenda portuguesa do judo Telma Monteiro na sua cidade natal.

Monteiro recebeu esta homenagem em reconhecimento ao seu notável percurso desportivo, que confere grande prestígio a Almada e a Portugal em todo o mundo. A multidão local veio em grande número para ver Monteiro, e foram brindados com mais um dia incrível de judô!