visto: Como o Golden Visa Portugal muda a partir de 2022

Situado na Península Ibérica, Portugal é uma das nações mais desenvolvidas do mundo, com um PIB per capita mais de 11 vezes superior ao da Índia, uma elevada esperança de vida de 80,68 anos, uma taxa de alfabetização básica de 99,44%, excelente instituições de ensino superior e o 12º melhor sistema de saúde pública do mundo. A sua costa cénica pontilhada de boutiques pitorescas e cafés antigos, flora altamente diversificada e clima mediterrânico agradável tornaram Portugal num dos destinos mais cobiçados do mundo.

O encontro de Portugal com a Índia é aquele que se estende por muitos séculos. Eles deixaram um impacto indelével na cultura da Índia, seja na culinária, na religião ou na bela arquitetura de estilo barroco que vemos no estado costeiro de Goa. A familiaridade com a cultura portuguesa é talvez uma das razões pelas quais a Índia é um dos principais países em termos de residentes estrangeiros, com um crescimento de 39,3% em 2020.

As condições económicas favoráveis ​​e as perspetivas de emprego remunerado também impulsionaram a migração para Portugal, com o país a emitir cada vez mais novas autorizações de residência todos os anos. De todas as novas autorizações de residência emitidas no período de 2016 a 2020, os indianos adquiriram mais de 7.172, colocando nosso país em terceiro lugar apenas atrás do Brasil e do Reino Unido.



Curiosamente, a Autorização de Residência para Investimento (ARI), mais conhecida como Portugal Golden Visa (PGV) é uma rota que está rapidamente se tornando a favorita para aqueles que desejam adquirir residência. O Portugal Golden Visa é um visto de residência permanente para estrangeiros não pertencentes à UE que efetuem um investimento no país através de diferentes vias, quer através do investimento de capital, da aquisição de imóveis, quer da criação de oportunidades de investimento.

O programa é visto como uma forma relativamente fácil de obter residência alternativa em Portugal, especialmente devido à sua baixa exigência de presença física (os investidores só são obrigados a residir em Portugal durante 7 a 14 dias por ano). Além disso, o processo de inscrição para aprovação leva pouco menos de um ano.

As opções de investimento começam atualmente nos 280.000€ se investir num imóvel numa área de regeneração urbana portuguesa de baixa densidade e pode torná-lo elegível para a cidadania em cinco anos. As opções incluem ainda investir um mínimo de € 350.000 num fundo qualificado regulado pela CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), adquirir um imóvel no valor mínimo de € 500.000, investir pelo menos 1 milhão de euros numa empresa, ou criar pelo menos 10 postos de trabalho para nacionais portugueses, entre outros.

Alguns destes números, no entanto, deverão sofrer alterações a partir de 1 de janeiro de 2022. No seguimento das novas sanções legislativas autorizadas pela Lei do Orçamento de Estado de 2020, o Conselho de Ministros português confirmou uma série de alterações ao programa Portugal Golden Visa. A maioria dos valores mínimos de investimento devem testemunhar um aumento de pelo menos 50%.

O investimento mínimo por transferência de capital será agora de 1,5 milhões de euros, face ao valor anterior de 1 milhão de euros, enquanto o de investigação, para a criação ou reforço de uma empresa comercial que irá criar pelo menos 5 postos de trabalho a tempo inteiro, e através de fundos de investimento ou fundos de capital de risco aumentarão de € 350.000 para € 500.000.

Embora o valor mínimo para investimento em imóveis não seja alterado, a compra de imóveis residenciais nas cidades costeiras de Lisboa, Porto e região sul do Algarve, que eram os principais hotspots imobiliários, não será mais uma opção. Isso foi feito para controlar as crescentes taxas de propriedade nesses destinos cênicos populares, que tiveram um aumento de 6,8% em 2020, e redirecionar o investimento para as áreas de baixa densidade do país.

A opção de investimento para a reabilitação de antigos imóveis comerciais com um mínimo de 280.000€ para áreas de baixa densidade e 350.000€ para outras manter-se-á inalterada mesmo no Ano Novo.

O autor é fundador e presidente executivo da LCR Capital Partners.

ET Online