Jovem de 19 anos com uma conta de rastreamento de jato particular de Elon Musk rejeita a oferta de um Tesla Model 3

Um jovem de 19 anos recusou a oferta de um Tesla Model 3 grátis em troca de deletar sua conta no Twitter que rastreia a localização do jato particular de Elon Musk.

O calouro da faculdade Jack Sweeney gerencia uma conta no Twitter chamada @ElonJet, que rastreia a aeronave usando bots para detectar dados de tráfego aéreo.

Musk já havia pedido que Sweeney retirasse a conta no início do outono em troca de US $ 5.000, mas ele recusou e pediu um estágio, ele disse anteriormente ao DailyMail.com.

O CEO da empresa de aluguel de carros, Scott Painter, ofereceu a Sweeney um Tesla Model 3 sob um contrato de três anos via Twitter na sexta-feira em troca da exclusão da conta.

“Eu disse a você que não estou interessado em uma assinatura, além disso, existem vários fatos que sugerem que isso é em conjunto com Elon”, disse Sweeney em resposta.

Sweeney disse que chegou à decisão porque quer seu próprio carro em vez de um modelo temporário.

— Quero meu próprio carro. Eu não quero ter que devolvê-lo em três anos”, disse Sweeney ao Jornal de Wall Street. “Se eu tivesse um Tesla de verdade, eu o derrubaria.”

O calouro da faculdade Jack Sweeney, 19, recusou uma proposta de um Tesla Model 3 gratuito em troca de derrubar uma conta no Twitter que rastreia o jato de Elon Musk

O CEO da Tesla, Elon Musk, pediu anteriormente a Sweeney para retirar a conta em troca de US $ 5.000

O CEO da empresa de aluguel de carros, Scott Painter, ofereceu o Tesla Model 3 a Sweeney no Twitter na sexta-feira READ Amazon fecha negócios, dando aos trabalhadores mais poder para organizar

Sweeney, no entanto, diz que não quer o Tesla Model 3 que está sendo oferecido sob um contrato de três anos, pois quer seu próprio veículo permanente

Sweeney, que estuda tecnologia da informação, criou 15 bots no Twitter rastreando os aviões particulares de bilionários da tecnologia, incluindo Bill Gates e Jeff Bezos – mas a conta de rastreamento do jato de Musk é de longe a mais popular, com mais de 354.000 seguidores.

Embora as informações em que Sweeney se baseia sejam todas públicas, seu programa requer conhecimento sofisticado para combinar frequências de transponders com planos de voo anônimos disponíveis separadamente, de acordo com Protocoloque primeiro relatou a saga.

A popularidade do @ElonJet parece ter desconcertado Musk, que entrou em contato com o adolescente para solicitar que ele removesse a conta para impedir que ‘loucos’ rastreiem seus movimentos, de acordo com o protocolo.

‘Eu não amo a ideia de ser baleado por um maluco’, ele disse a Sweeney em sua conversa no DM.

O sofisticado programa de Sweeney depende de dados de várias fontes públicas para rastrear planos de voo que, de outra forma, não estão facilmente disponíveis ao público.

Seu sistema requer profundo conhecimento do sistema de aviação, que Sweeney ganhou de um pai que trabalha no setor aéreo, bem como seu hobby ao longo da vida de rastrear aviões.

Quando Sweeney explicou a Musk como seu sistema funciona, o bilionário pareceu surpreso que a informação fosse acessível ao público, comentando: “O controle de tráfego aéreo é tão primitivo”.

O adolescente, impressionado por ser contatado por um de seus ídolos, não foi facilmente intimidado e brincou com Musk, oferecendo brincando para remover a conta em troca de um Tesla Model 3.

READ Voo da Hawaiian Airlines da Coreia do Sul faz pouso de emergência no Atol Midway Sweeney, que estuda tecnologia da informação, criou o rastreador usando um programa que analisa informações públicas de diversas fontes para identificar aviões

O sofisticado programa de Sweeney depende de dados de várias fontes públicas para rastrear os planos de voo do jato de Musk (acima), que de outra forma não estão facilmente disponíveis ao público

Depois que Musk perguntou a Sweeney quanto ele ganhava com as contas, que o adolescente disse que não passava de US$ 20 por mês, Musk lhe ofereceu US$ 5.000 para remover o bot que rastreava seu jato.

‘Alguma chance de subir isso para US$ 50 mil? Seria um grande apoio na faculdade e possivelmente me permitiria comprar um carro, talvez até um Model 3’, respondeu Sweeney.

Musk disse que iria pensar sobre isso, mas até agora não pagou.

A mais recente troca de mensagens entre os dois foi na quarta-feira passada, quando Sweeney disse que preferia um estágio a pagamento em troca da exclusão da conta.

“Compreendo sua opinião, mas espero que veja meu interesse porque venho desenvolvendo isso desde que estava apenas no ensino médio”, disse Sweeney a Musk.

“Outras opções além da remuneração, como um estágio, tornariam muito mais fácil removê-lo”, disse ele.

Jato particular de Musk foi relatado pela última vez em Austin na quinta-feira

Sweeney twittou que Musk havia usado um ‘programa de bloqueio’ para tentar evitar ser rastreado, acrescentando: ‘mas já encontrou a aeronave’.

A conta @ElonJet rastreou o jato de Musk voando de Los Angeles para Austin, Texas, onde pousou por volta das 17h50 ET de quarta-feira.

Naquele momento, no entanto, Musk estava em uma teleconferência com investidores da Tesla, com milhares ouvindo ao vivo de todo o mundo.

“Nós não rastreamos o avião que pode ou não estar a bordo”, observou Sweeney em sua conta de rastreador.