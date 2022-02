Nike se junta à Amazon na lista de potenciais pretendentes do Peloton: relatório

Fabricante de roupas esportivas Nike está nos estágios iniciais de uma possível busca por bicicleta ergométrica e esteira Pelotonde acordo com um relatório.

O interesse emergente da Nike foi relatado pelo Financial Timesque enfatizou que os funcionários da Nike ainda não falaram com seus colegas em Peloton.

Anteriormente, a gigante do comércio eletrônico A Amazon estava interessada em Peloton, de acordo com o Wall Street Journal.

As ações da Peloton subiram 30% durante as negociações estendidas com base nos relatórios, informou a Reuters.

A Blackwells Capital, uma empresa de investimentos, instou o conselho da Peloton a buscar uma venda, a reportagem da Reuters disse. Mas uma fonte disse ao veículo que os membros do conselho do Peloton ainda não chegaram a uma decisão.

Peloton tem um valor de mercado de cerca de US$ 8 bilhões, muito abaixo dos cerca de US$ 50 bilhões de um ano atrás. segundo o Wall Street Journal.

O fabricante de bicicletas de personagens de exercícios sofreu um par de reveses de relações públicas nas últimas semanas, quando dois programas de TV – “And Just Like That Attacks” e “Billions” – apresentavam sofrimento cardíaco após o uso de bicicletas Peloton.

Em um caso, a estrela de “And Just Like That”, Chris Noth, rapidamente fez um comercial da Peloton no que foi visto como uma tentativa da empresa de virar a mesa – mas então Noth se envolveu em um escândalo de má conduta sexual e o comercial foi retirado. ETOnline.com relatou.