Jose Altuve assina extensão de contrato com Astros

”, “providerName”: “Twitter”, “providerUrl”: “https://twitter.com”, “thumbnail_url”: null, “type”: “oembed”, “width”: 550, “contentType “: “rich”},{“__typename”: “Markdown”, “content”: Os Astros assinaram com a Altuve uma extensão de quatro anos no valor de US$ 12,5 milhões em 2013, depois um contrato de cinco anos no valor de US$ 151 milhões em março de 2018 Altuve , o gerente geral Dana Brown, o gerente Joe Espada e o agente da Altuve, Scott Boras, discutirão o acordo em uma coletiva de imprensa na manhã de quarta-feira no Minute Maid Park.



Altuve foi um dos quatro jogadores da liga principal do Astros que enfrentará a agência gratuita nos dois seguintes- temporada do ano. Esta lista inclui o terceiro base Alex Bregman, que está programado para ser um agente livre após esta temporada. O defensor direito Kyle Tucker e o defensor esquerdo Framber Valdez, duas vezes All-Stars, estão programados para se tornarem agentes livres após a temporada de 2025.

\ “Cada um desses caras tem uma atitude diferente”, disse Crane. “Definitivamente visitaremos Bregman quando chegar a hora e passaremos para o próximo negócio. … nós temos \\[Tucker\\] Por mais dois anos, então vamos deixá-lo jogar e ver como ele se sai.Altuve deve ganhar US$ 26 milhões nesta temporada, que teria sido a última antes de chegar à agência gratuita. Se completar a prorrogação de vida, Altuve acabará passando 19 temporadas com o uniforme dos Astros. Isso deixaria Craig Biggio, membro do Hall da Fama, que jogou 20 temporadas no Houston.



“Ele é um grande ser humano, um grande competidor e é ótimo na comunidade”, disse Crane. “Ele é um pacote completo e estamos felizes por termos conseguido encerrá-lo e esperamos que ele termine sua carreira em Houston.”,”type”:text”},{“__typename”:OEmbed”,”linguagem de programação “:” “”, “providerName”: “MLB”, “providerUrl”: null, “thumbnail_url”: null, “type”: “oembed”, “width”: 425, “contentType”: “rich”}, {“__typename” : “Markdown”, “content”: Altuve foi limitado a 90 jogos em 2023 devido a duas passagens pela lista de lesionados, o menor número em uma temporada completa desde seu ano de estreia, mas ele ainda acertou 0,311 com 17 home run, 14 roubos de bola e 51 RBI. Ele perdeu os primeiros 43 jogos da temporada regular depois de passar por uma cirurgia para reparar uma fratura no polegar sofrida ao ser atingido por um arremesso no Clássico Mundial de Beisebol, depois perdeu 17 jogos em julho devido a uma distensão oblíqua esquerda.



Sua rebatida de 2.000 marcousim Ele começou sua carreira em 19 de agosto contra os Mariners no Minute Maid Park, e fez seu primeiro home run em 28 de agosto contra os Red Sox em Fenway Park.”,”type”:text”},{“__typename”:” Markdown” ,” content”: “* A maioria dos torneios de carreira na pós-temporada”, “type”: “text”}, {“__typename”: “Video”, “contentDate”: “2024-01-18T01:53:00Z” , “preferredPlaybackScenarioURL” ({\”preferredPlaybacks\”:\”mp4AvcPlayback\”})”:https://mlb-cuts-diamond.mlb.com/FORGE/2024/2024-01/16/d7c4cd81-08244201-599e6748 -csvm – Diamondx64-asset_1280x720_59_4000K.mp4″,”type”: “video”,”description”:” Jose Altuve ocupa o segundo lugar na lista dos 10 primeiros jogadores de primeira base da MLB Network depois de cortar 0,311/0,393/0,522 em mais de 90 jogos em 2023″ “displayAsVideoGif”:false,”duration”:”00:00:27″,”slug”:”top-10-sec-basemen-2-x9338″,”tags”:[{“__typename”:”TeamTag”,”slug”:”teamid-117″,”title”:”Houston Astros”,”team”:{“__ref”:”Team:117″},”type”:”team”},{“__typename”:”PersonTag”,”slug”:”playerid-514888″,”title”:”Jose Altuve”,”person”:{“__ref”:”Person:514888″},”type”:”player”},{“__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”vod”,”title”:”vod”,”type”:”taxonomy”},{“__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”mlb-network”,”title”:”MLB Network”,”type”:”taxonomy”},{“__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”mlbn-top10″,”title”:”MLBN Top 10 Right Now”,”type”:”taxonomy”},{“__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”mlbn-mlb-now”,”title”:”MLB Now”,”type”:”taxonomy”},{“__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”imagen-feed”,”title”:”Imagen feed”,”type”:”taxonomy”},{“__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”alexa”,”title”:”alexa”,”type”:”taxonomy”}]”thumbnail”:{“__typename”: “Thumbnail”, “templateUrl”: “https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/{formatInstructions}/mlb/l68ofonaqjkjvjyvpo59″},”title” : “Top 10 Second Basemen: #2″,relativeSiteUrl”:”/video/top-10-second-basemen-2-x9338″},{“__typename”: “Markdown”,”content”:”Altuve feito por Back He estreou na liga principal em 2011 e, 13 anos depois, está entre os líderes de todos os tempos da franquia em diversas categorias, ficando em primeiro lugar na média de rebatidas da carreira (0,307), em terceiro em rebatidas (2.047) e em duplas (400). , corridas (0,1.062) e bases roubadas (293); e quinto em home runs (209). Com 2.047 rebatidas em seu currículo, Altuve pode chegar ao cobiçado clube de 3.000 rebatidas se continuar como jogador regular durante a extensão de cinco anos.

\ Ele foi a figura central na era de maior sucesso na história do Astros, uma sequência que incluiu oito partidas nesse período na pós-temporada e um recorde da liga principal de sete aparições consecutivas na American League Championship Series, quatro flâmulas da Liga Americana e dois títulos da World Series. Ele estava em seu melhor momento na pós-temporada, onde seus 27 home runs e 89 corridas marcadas ficaram em segundo lugar na história do AL/NL. Seus 117 rebatidas pós-temporada estão empatados em terceiro lugar.



Os prêmios de carreira de Altuve também incluem oito seleções All-Star, seis Silver Slugger Awards, três títulos de rebatidas, uma Gold Glove e o AL MVP Award 2017.



Os prêmios de carreira de Altuve também incluem oito seleções All-Star, seis Silver Slugger Awards, três títulos de rebatidas, uma Gold Glove e o AL MVP Award 2017.

*Brian Murphy contribuiu para esta história.*