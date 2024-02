Dodgers assinará novamente com Clayton Kershaw

15h20: Os detalhes financeiros do negócio ainda são desconhecidos, no entanto Andy McCullough do Atlético Indica que existe uma opção de jogador para 2025.

11h26: Os Dodgers concordaram com um novo contrato com o agente livre Lefty Clayton Kershaw, Por Joel Sherman e John Heyman do New York Post. Ele será submetido a exame físico nesta quinta-feira. Kershaw, cliente da Excel Sports Management, passou por uma cirurgia no ombro em novembro passado e deve ficar afastado dos gramados na segunda metade da temporada. Quinta-feira é o primeiro dia em que os Dodgers podem colocar um jogador diretamente na lista de lesionados de 60 dias, então parece provável que ele irá direto para o IL de 60 dias (onde provavelmente será acompanhado por outros arremessadores lesionados, como Tony Gonsolin E Dustin maio).

Supondo que ele possa se ajustar em algum momento do segundo semestre, a temporada de 2024 será o 17º arremesso de Kershaw para os Dodgers, que o selecionaram com a 7ª escolha geral no draft de 2006. As lesões estão começando a afetar Kershaw, que nunca arremessou 30 jogos em uma temporada desde 2015, mas a qualidade de seus resultados permaneceu praticamente constante. De 2009 a 2015, Kershaw teve uma média de 32 homers, ganhou quatro títulos consecutivos da ERA e conquistou três prêmios Cy Young. Desde 2016, ele teve uma média de apenas 24 partidas por temporada de 162 jogos, mas manteve uma ERA impressionante de 2,55 – incluindo marcas abaixo de 2,50 em três das últimas quatro temporadas.

Kershaw claramente não esteve 100% durante a maior parte da temporada de 2023. Uma distensão no ombro colocou Kershaw na lista de lesionados em julho, e o técnico Dave Roberts admitiu abertamente em setembro que estava jogando com menos do que sua força total. Los Angeles limitou Kershaw a cinco entradas em cada partida em todos os jogos, exceto um em seu retorno da lista de lesionados (5 partidas 1/3 em sua última aparição na temporada). Ao longo do caminho, a média de bola rápida de Kershaw caiu para os mínimos da carreira; Ele obteve uma média de apenas 89,4 mph em sua bola rápida em seu retorno – incluindo uma média de apenas 88,7 mph em suas últimas quatro partidas.

Apesar da queda na velocidade, Kershaw permaneceu muito eficaz. Em oito partidas pós-IL, ele arremessou para um ERA original de 2,23. Sua taxa de eliminações de 22,2% e taxa de caminhada de 11,1% estavam longe dos níveis anteriores à lesão (27,7%, 6,3%), mas Kershaw estava procurando aproveitar ao máximo o que tinha a oferecer em um determinado dia. Ele não permitiu mais de três corridas em nenhum dos últimos oito jogos e, na verdade, manteve os adversários em uma ou nenhuma corrida em seis deles. O D-back o emboscou por seis corridas no primeiro inning de sua única partida no NLDS, no entanto, terminando sua temporada em um ponto baixo.

Ainda não está claro quando Kershaw poderá voltar à equipe dos Dodgers, embora se suponha que eles fornecerão uma atualização quando seu acordo for anunciado e discutido com a mídia. O retorno de Kershaw no segundo turno proporcionaria uma segurança melhorada para uma rotação dos Dodgers repleta de incertezas. Destro Yoshinobu Yamamoto Ele se adaptará a uma nova cultura e liga em sua primeira campanha neste ano. Destro Walker Bühler Ele está em sua primeira temporada completa após a cirurgia de Tommy John. Canhoto James Paxton É um risco de lesões permanentes. Juventude de direita Bobby Miller, Emmett Sheehan, Gavin Stone E Kyle ferido Ele não jogou temporadas completas na grande liga.

Como mencionado anteriormente, Kershaw não seria a única adição potencial dos Dodgers no segundo tempo. O mencionado maio teve uma revisão de Tommy John e reparo do tendão flexor no início de julho, mas provavelmente retornará ao trecho. Gonsolin, que passou por uma cirurgia de Tommy John no final de agosto, parece ter mais chances de retornar, mas provavelmente o fará como jogador da liga principal se se reabilitar na melhor das hipóteses.

Os Dodgers deverão pagar o imposto de luxo pela terceira temporada consecutiva e já atingiram o último nível de penalidades fiscais de luxo. Como tal, quaisquer dólares comprometidos com Kershaw serão tributados em 110%. Obviamente, isso não será um impedimento, já que eles dão as boas-vindas ao futuro membro do Hall da Fama de volta pela 17ª temporada.

Em 2.712 2/3 entradas lançadas em sua carreira na liga principal, Kershaw tem um recorde de 210-92, um ERA de 2,48, uma taxa de eliminação de 27,6% e uma taxa de caminhada de 6,3%. Ele é dez vezes All-Star, com cinco títulos da NL ERA, três prêmios Cy Young e um prêmio de jogador mais valioso da Liga Nacional.