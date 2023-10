John Chow tentou converter uma tribo remota ao cristianismo e foi morto – Rolling Stone

Geografia nacional

Não é difícil desdenhar Jun Zhao. Cristão evangélico de 26 anos, apaixonado por aventuras ao ar livre, ele partiu em missão solo em 2018 para a Ilha Sentinela do Norte, uma área extremamente remota e inacessível da Índia, para levar o evangelho de Jesus aos sentinelas. Mesmo que você não conheça a história, ela fica clara desde o início do novo documentário da National Geographic a missão Que as coisas não correram bem. O filme é um lembrete de que, de uma perspectiva não missionária, e mesmo de uma perspectiva missionária menos imprudente, tais empreendimentos representam o cúmulo da arrogância e da arrogância e que as pessoas não alcançadas geralmente não querem ser alcançadas, mesmo que a sua cosmologia assim especifique. que eles irão para o inferno a menos que você os “salve”.

a missão Ele afirma isso de forma bastante convincente, mas há muito mais acontecendo neste filme admiravelmente complexo. As diretoras Amanda McBain e Jessie Moss são uma equipe de marido e mulher Estado das crianças, procure compreender Chow e a cultura que o levou ao que um amigo da igreja descreveu como “a busca pela imaginação”. Esta cultura tem raízes profundas no colonialismo, num campo profundamente cristão de histórias de aventuras para rapazes, e naquilo que o triste mas filosófico pai de Chow, ele próprio um cristão, chama de “extremismo evangélico radical”.

O filme apresenta tudo isso com olhos claros, imaginação e ausência de julgamento franco. McBain e Moss mergulham você no pensamento de Chow, usando suas memórias (lidas pelo ator Lawrence Cow) e as lembranças de amigos e professores para dar vida a um jovem que parece ser um homem decente e profundamente emotivo que se esforçou demais (com alguma ajuda). de pessoas que deveriam saber melhor) e se definiu como uma ferramenta nas mãos do Senhor.

O contrapeso mais comovente vem das palavras do pai de John, Patrick, em uma carta que ele escreveu aos cineastas (também lida pelo ator David Shea). Patrick parece triste e decepcionado consigo mesmo porque não evitou a trágica tolice do filho. Também ouvimos alguns homens sábios, incluindo o historiador Adam Goodhart, que escreveu sua própria história da Sentinela do Norte. A última ilha; e o linguista Daniel Everett, cujo trabalho entre o povo Pirahã, na floresta amazônica, ajudou a transformar sua fé cristã em ateísmo.

“É uma pena que vivamos no século 21rua Século passado e ainda temos pessoas que acreditam nos mitos do primeiro século o suficiente para morrer. Este é Everett quem resume o destino de Chow. Mas acredite que sim. Alguns cristãos foram rápidos em retratar Zhao como um mártir de Jesus, em vez de um estranho que falava uma língua indecifrável e carregava doenças potencialmente fatais. Esta história, é claro, é mais antiga que a América. É preciso muita arrogância para declarar uma ilha remota habitada por caçadores-coletores “o último reduto do diabo”, como Zhao fez na Ilha Sentinela do Norte. Mas ele não estava falando sério e parecia desesperado para fazer algo que considerava importante. McBain e Moss permitem que esses diferentes aspectos do Chow respirem e ricocheteem uns nos outros; Eles estão mais interessados ​​na espinhosa humanidade da história do que em qualquer outro gênero Eu peguei você Retórica.

O filme traz uma série de imagens e recursos, incluindo animações originais em aquarela e clipes de tudo, desde o filme original. Personagem King Kong Aos perturbadores documentários etnográficos do passado. Os marcos da infância de Chow estão incluídos Robinson Crusoe, As Aventuras de TintimE a história missionária de glorificação O fim da lança. Este documento da National Geographic também é creditado por lançar um olhar crítico sobre… a National Geographic, que durante anos pintou seu próprio retrato dos “nobres selvagens” do sertão. Estes mitos estão profundamente enraizados na consciência ocidental, tanto religiosa como secular.

Foram algumas semanas difíceis para os evangelistas do mundo do documentário a missão e a série documental da HBO Complexo Salvador, sobre um missionário cristão que decide bancar o médico em Uganda. Ambos são trabalhos sólidos, embora com abordagens muito diferentes. onde Complexo Salvador É uma investigação justa dos fatos, a missão é uma exploração filosófica interessante – um vislumbre pessoal de um tipo particularmente agressivo de cristianismo. No filme, Pam Arlund, da organização missionária All Nations International (que previu grande sucesso para a missão de Zhao), descreve não deixar ninguém ouvir falar de Jesus como “uma violação dos seus direitos humanos”. Acontece que esse tipo de pensamento pode levar à morte de alguém.