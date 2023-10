‘Eras ​​​​Tour’ de Taylor Swift estreia no The Grove Hotel em Los Angeles – The Hollywood Reporter

Taylor Swift chega para a estreia mundial de “Taylor Swift: The Eras Tour”.

Valerie Macon/AFP via Getty Images

Taylor Swift parecia uma estrela de cinema na estreia mundial de seu filme Passeio pelas eras O filme concerto é quarta-feira no AMC Theatre de The Grove.

A estrela – que anunciou pouco antes do evento de Los Angeles que seu filme estrearia na quinta-feira na América do Norte, em vez da data de lançamento inicial na noite de sexta-feira – chegou cedo e posou para fotos com sua equipe e com o diretor Sam Wrench antes de correr rapidamente para dentro. Centenas de fãs fizeram fila na entrada do palco, trocando pulseiras da amizade e cantando músicas de Swift enquanto ela parava para tirar selfies com muitos deles. Os presentes incluíam estrelas como Rachel Ziegler, Maren Morris, Simu Liu, Julia Garner, Mariska Hargitay e Adam Sandler, bem como a mãe de Swift, Andrea, e o pai, Scott. Beyoncé – que tem seu próprio filme-concerto, Renascimentolançado pela AMC em dezembro – também fez uma aparição surpresa no evento, aparecendo ao lado de Swift no tapete.

Antes da exibição, Swift fez um breve discurso em cada um dos 13 cinemas que exibiam o filme, dizendo ao público: “Eu queria vir e dizer olá para vocês antes de verem o filme porque, honestamente, o fato dessa turnê ter sido tão um choque.” A Grande Aventura tem tudo a ver com a forma como você se interessa por esse passeio e por esses shows. “Acho que você verá que é definitivamente um personagem-chave no filme, porque foi seu charme, sua atenção aos detalhes, seu senso de humor e a maneira como você se baseia no que eu faço e na música que crio. ”

Ela prestou homenagem a quem trabalhou na pós-produção e edição do filme, dizendo: “Na minha opinião, esta é a captura perfeita do que este show foi para mim”. Swift também agradeceu aos fãs, dizendo: “Por ser tão incrivelmente extra, e eu aprecio isso mais do que vocês imaginam. Esta noite é como uma lembrança muito importante para mim, então vocês estão à parte disso e estou muito grato por isso”. Em um teatro, a estrela sentou-se com seus backing vocals para assistir… O filme, enquanto o público cantava e dançava junto.

Hoje cedo, Los Angeles se preparou para uma mania induzida por Swift atingir a cidade quando o popular shopping The Grove postou em seus canais de mídia social que todo o complexo seria fechado na quarta-feira devido ao evento.

Vídeos nas redes sociais também mostraram as habituais ruas de paralelepípedos do The Grove cobertas por um grande tapete vermelho ao redor do palco, bem como fundos gradientes e repetidos mostrando… Passeio pelas eras apegado. As ruas que circundam o local também foram fechadas, com aumento da presença policial no local. O Original Farmers Market está localizado próximo ao The Grove, porém, postou em suas redes sociais que ainda estava aberto para negócios na quarta-feira; O THR parou e viu uma série de barricadas bloqueando a entrada dos clientes do mercado de agricultores no The Grove, enquanto as músicas de Swift tocavam nos alto-falantes.

Taylor Swift: turnê para sempreque estreia em mais de 8.000 cinemas em todo o mundo na sexta-feira e é distribuído diretamente pela AMC Theatres, documenta o recorde que ele quebrou. Idades uma viagem Swift deu o pontapé inicial em março com um setlist de 44 músicas cobrindo vários álbuns de sua carreira. O filme-concerto tem 2 horas e 48 minutos de duração, um pouco mais curto do que os shows de mais de três horas. Pouco antes da estreia, Swift anunciou que o filme estrearia mais cedo na América do Norte e no Canadá, com exibições começando na noite de quinta-feira.

Passeio pelas eras Está a caminho de uma abertura global recorde para um filme musical de US$ 150 milhões a US$ 200 milhões, incluindo US$ 100 milhões a US$ 125 milhões na América do Norte e US$ 50 milhões a US$ 75 milhões no exterior, depois que as vendas globais antecipadas de ingressos ultrapassaram a marca de 100. Um milhão de dólares por semana antes da cerimônia de abertura. O filme estreou.