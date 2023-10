Bruce Willis não é exatamente verbal em meio à demência, diz o criador de Moonlighting

Com “Moonlighting” agora disponível para transmissão pela primeira vez graças ao Hulu, o criador da série Glenn Gordon Caron Ele falou ao New York Post Ele confirmou que foi capaz de contar ao astro da série Bruce Willis sobre o retorno da série ao ar em meio ao diagnóstico contínuo de demência frontotemporal (FTP) do ator. “Moonlighting”, a série dramática da ABC indicada ao Emmy que durou cinco temporadas e 67 episódios no final dos anos 1980, foi a descoberta da atuação de Willis. Ele interpreta um detetive inteligente que se une a uma ex-modelo (Cybill Shepherd) para solucionar crimes depois que ela fica sem um tostão e abandona uma agência de detetives como sua única fonte de sustento.

“Eu sei [Bruce is] “Estou muito feliz que o programa estará disponível para as pessoas, embora ele não possa me dizer isso”, disse Caron ao The Post. “Quando passei algum tempo com ele, conversamos sobre isso e sei que ele está animado com… o processo [to get ‘Moonlighting’ on to Hulu] Demorou algum tempo e a doença de Bruce é uma doença progressiva, então consegui contatá-lo, antes que a doença o tornasse incapaz de se comunicar como está agora, sobre a esperança de levar o programa de volta à frente das pessoas. “Eu sei que isso significa muito para ele.”

Caron disse que continua em contato com Willis e a esposa do ator, Emma Hemming-Willis, e forneceu atualizações sobre a saúde do ator, que se aposentou da profissão após ser diagnosticado com FTP.

“Aquilo que faz [his disease] Isso é incrível [that] “Se você passou algum tempo com Bruce Willis, não há ninguém que se divirta mais na vida do que ele”, disse Caron. “Ele amava a vida e… adorava acordar todas as manhãs e tentar vivê-la ao máximo.”

Ele acrescentou sobre suas visitas a Willis: “Minha sensação é que no primeiro ou três minutos ele sabe quem eu sou”. “Não é bem verbal; Ele era um leitor ávido – e não queria que ninguém soubesse disso – e não lê agora. Todas essas habilidades linguísticas não estão mais disponíveis para ele, mas ele ainda é Bruce… Quando você está com ele, você sabe que ele é Bruce e fica grato por ele estar lá, mas a alegria da vida se foi.

Emma Hemming-Willis apareceu no programa “Today” no mês passado para discutir a condição de Bruce e divulgar a doença durante a Semana Mundial de Conscientização sobre Demência Frontotemporal.

“O que estou aprendendo é que a demência é difícil”, disse Emma. “É difícil para a pessoa que é diagnosticada. Também é difícil para a família. Isso não é diferente para Bruce, para mim ou para nossas meninas. Quando dizem que é uma doença familiar, é.”

Quando o apresentador do “Today”, Hoda Kotb, perguntou a Heming-Willis: “Ele sabe o que está acontecendo? Isso é algo que ele sabe?”, ela respondeu: “É difícil saber. É difícil saber.”

“Há muitas coisas lindas acontecendo em nossas vidas”, acrescentou ela. “É muito importante para mim desviar o olhar da tristeza e do pesar para poder ver o que está acontecendo ao nosso redor. Bruce realmente quer que estejamos na alegria do que é. Ele realmente quer isso para mim e para nossa família.

“Moonlighting” já está disponível para transmissão no Hulu.