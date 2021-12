Irizar expande-se em Portugal com nova encomenda de Guimarães

A espanhola Irizar anunciou uma encomenda dos Guimarães de Portugal. No entanto, o operador local Guimabus selecionou 17 ônibus elétricos e nove carregadores da Irizar com 26 novos ônibus a diesel.

Vamos nos concentrar em ônibus elétricos em linha. Irisar diz que a operadora escolheu o modelo de 12 metros da empresa. Nove carregadores de 150 kWh da empresa do Grupo Irisar GEMA Energy estão incluídos no negócio para carregar ônibus lentamente durante a noite no depósito.

Guimarães, também conhecido como o “Berço da Nação” na zona minhota do norte de Portugal. Como Patrimônio Mundial da UNESCO, a cidade atrai um grande número de turistas. Irizar lembra que a Guimabus opera serviços de transporte coletivo para a maioria dos turistas do município.

Os ônibus Irizar que chegam à cidade têm capacidade para 40 passageiros e têm capacidade interna de 434 kW. Dependendo da configuração, a maioria Ou seja, modelos Cerca de 250 km com uma única carga.

Embora o pedido inclua ônibus a diesel, o Grupo Irizar afirma estar estrategicamente comprometido com as tecnologias de baterias e células de combustível para atingir zero emissões. Os esforços de desenvolvimento recentes visam estabelecer opções de hidrogênio para estradas que requerem longas distâncias, mas ainda não vimos tal veículo.

Ao mesmo tempo, Irizar finalmente reiniciou o ônibus elétrico No final de 2019. Além disso, a empresa abriu uma planta de emobilidade Aduna é uma cidade do norte da Espanha Em 2018. Já na cerimônia de abertura, a Irisar expressou seu desejo de fabricar e-ônibus e outros veículos utilitários elétricos no local. Neste contexto, o fabricante forneceu o caminhão elétrico Irizar significa caminhão E mais recentemente Anunciou o primeiro pedido. Com a Irizar e-mobilidade, o fabricante tem uma secção para “soluções de e-mobilidade prontas”.

irizar-emobility.com