Hughes foi colocado em uma reserva ferida por demônios que deslocaram seu ombro esquerdo

Newark, NJ – Jack Hughes Ele foi colocado na reserva de feridos do New Jersey Devils na quinta-feira com uma luxação no ombro esquerdo e será reavaliado em uma semana.

O centro de 20 anos foi submetido a uma ressonância magnética que não revelou outros danos. Ele não precisará de cirurgia e iniciou a fisioterapia.

Os Devils (2-0-0) recebem o Washington Capitals (2-0-1) na quinta-feira (19h00 horário do leste dos EUA; MSG +, NBCSWA, ESPN +, NHL LIVE).

Hughes não voltou para uma vitória de 4 a 2 sobre o Seattle Kraken no Prudential Center na terça-feira após acertar a mesa. Ele estava tentando agarrar o disco no canto esquerdo antes que o defensor do Kraken verificasse Jeremy Luzon Faltando 1:06 para o fim do primeiro período, ele ficou no gelo por alguns segundos antes de se levantar e patinar.

Capitão Demônios, isso não é divertido. Nico Hescher Ela disse. “Você não quer que ninguém se machuque. Tenho certeza que ele vai se recuperar e voltar forte.

“Ele é sempre uma grande parte do nosso grupo, mas no final do dia só temos que nos concentrar em quem está no elenco e jogar pelos jogadores que não estão no elenco. Então, vamos tentar [our] Melhor esta noite. “

Michael McLeod Ele substituirá Hughes na segunda linha com Igor Sharangowicz E Jan Kukanen.

“Joguei com os dois em algum momento”, disse MacLeod. “Sei como eles jogam. Os dois são jogadores de ataque. Acho que se você jogar forte e ganhar as bolas para eles, for para a rede e tentar fazer as coisas acontecerem lá, acho que vamos nos sair bem.

“É emocionante ter a oportunidade. Seria um grande passo para mim.”

Hughes marcou o passe decisivo para o gol Damon Severson 6:42 no primeiro período de terça-feira, e marcou dois gols, incluindo a prorrogação, para bater o Chicago Blackhawks por 4 a 3 na abertura da temporada de New Jersey em 15 de outubro.

A escolha # 1 no Draft da NHL 2019 na temporada final de seu contrato de nível de entrada e pode ser um agente livre restrito. Ele marcou 55 pontos (20 gols, 35 assistências) em 119 partidas Jonathan Bernier Ele saiu com uma lesão na parte inferior do corpo. Scott Wedgwood Vai começar contra as capitais e Soluções Nico Ele foi convocado de Utica para a American Hockey League. Mackenzie Blackwood Ele não jogou esta temporada ainda enquanto se recuperava de uma cirurgia no calcanhar fora da temporada.

Frederic Gautier Ele deve fazer sua primeira aparição pelo Devils na quarta seqüência, seu primeiro jogo na Liga Nacional na temporada regular desde que jogou pelo Arizona Coyotes na vitória por 3 a 2 no Colorado Avalanche em 8 de março. Método do contrato em 8 de outubro.