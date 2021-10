New York Times: Acordo alcançado para disputa de sucata como fator nos acordos de concussão da NFL

No documento de 46 páginas, a NFL e outras partes disseram: “Regras de raça ou estimativas demográficas de raça – seja preta ou branca – não podem ser usadas no programa de liquidação de agora em diante” e nenhuma das partes está autorizada a contestar reivindicações baseadas no mérito .Corra ou use as regras da corrida.

O relatório do Times também afirmou que um painel de especialistas organizaria novos critérios que poderiam ser aplicados a “todos os testes neuropsicológicos futuros no âmbito do programa, todas as reivindicações ainda a serem julgadas e todas as reivindicações atualmente sob apelação em qualquer base racial ou étnica. As estimativas demográficas podem ser contestado. “”.

“Esperamos a aprovação imediata do tribunal para o acordo, que prevê um processo de avaliação de raça neutra que garante um diagnóstico preciso e justiça na resolução de concussões”, disse o advogado da NFL Brad Karp em um comunicado. vezes.

Em 2013, a NFL Resolução de uma ação coletiva Ele foi apresentado por milhares de ex-jogadores e suas famílias, que acusaram a liga de esconder o que sabiam sobre os riscos de uma concussão.

A liga concordou em pagar US $ 765 milhões, sem admitir culpa, para financiar exames médicos e indenizar jogadores por problemas de saúde relacionados à concussão, entre outras coisas.

Então, em 2020, dois jogadores aposentados processaram a NFL supostamente discriminatório contra jogadores negros que fizeram reivindicações naquele acordo. Os dois jogadores, os bem-sucedidos Davenport e Kevin Henry, disseram que a corrida da NFL corrigiu seus exames neurológicos, impedindo-os de receber compensação.

De acordo com documentos judiciais, presume-se que ex-jogadores avaliados para deficiência neurocognitiva começaram com pior função cognitiva se fossem negros. Portanto, se um jogador preto e um jogador branco obtivessem exatamente as mesmas pontuações em um conjunto de testes de pensamento e memória, pareceria que o jogador preto tinha menos prejuízo. Assim, a ação judicial afirma que ela dificilmente terá direito a indenização.

No início de março, um juiz demitiu Naipe de jogadores Ele instruiu um mediador a tratar de questões sobre como usar o adesivo para suor.

A CNN entrou em contato com Christopher Seeger, o principal advogado dos querelantes, e com a NFL, mas ainda não recebeu qualquer resposta.