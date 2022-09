Gynamus Jurassic Fossil em Portugal pode ser o maior dinossauro já descoberto na Europa

Os restos do maior dinossauro já descoberto na Europa foram recentemente descobertos em Portugal. Os cientistas até agora escavaram uma colossal caixa torácica de um saurópode de pescoço longo, possivelmente um braquiossaurídeo, que viveu cerca de 150 milhões de anos atrás no final do período Jurássico (201,3 milhões a 145 milhões de anos atrás). Embora a equipe de pesquisa ainda não tenha identificado a espécie, os ossos já estão quebrando recordes.

Os paleontólogos começaram a trabalhar no local em 2017, quando um proprietário de terras local em Pombal, Portugal, notou alguns pedaços de osso fossilizado saindo de seu quintal. Ele alertou as autoridades locais, que notificaram os pesquisadores locais.

“Naquela época, encontramos algumas vértebras mal preservadas e partes de costelas”, disse Francisco Ortega, paleontólogo da Universidade Nacional de Educação a Distância de Madri e membro-chave da equipe de escavação, à LiveScience por e-mail. Desde então, os pesquisadores escavaram uma caixa torácica invulgarmente intacta, permitindo-lhes estimar o tamanho do dinossauro.

Relacionado: O dinossauro africano mais antigo já descoberto no Zimbábue

Por todas as contas, é enorme. A equipe estimou que o dinossauro pesava cerca de 48 toneladas (44 toneladas métricas) – mais do que uma baleia jubarte adulta – tinha 12 metros de altura e se estendia por 25 metros do nariz à ponta da cauda. .

Até agora, a estrutura do esqueleto é consistente com a dos braquiossaurídeos, um grupo de dinossauros saurópodes que viveu no final e início do período jurássico. período Cretáceo (145 milhões a 66 milhões de anos atrás) e são famosos por seus longos pescoços de macarrão de piscina e antebraços altos. Esses gigantes pastavam folhas do dossel da floresta. Entre os braquiossaurídeos conhecidos, o candidato mais provável para o gigante recém-descoberto Lusoditon atalaiensisEle percorreu a Península Ibérica há 152 milhões de anos.

“É possível acreditar que poderíamos estar na presença de um novo espécime desse saurópode pouco conhecido”, disse Ortega, “o que é muito emocionante”.

Em agosto de 2022, uma equipa de paleontólogos portugueses e espanhóis escavou um enorme fóssil no sítio de Monte Aguedo. (Crédito da imagem: Foto cortesia do Instituto Dom Luis (Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Portugal))

(abre em nova aba)

No entanto, os pesquisadores alertaram que ainda é muito cedo para se referir ao dinossauro como um braquiossaurídeo, e identificar a espécie pode ser complicado mesmo após a conclusão da escavação.

“Este grupo de dinossauros é representado por apenas alguns achados e é muito raro na parte superior. [Late] Jurássico da Europa”, disse Ortega. Além disso, estimativas de tamanho do fóssil recém-descoberto indicam que esse dinossauro individual era maior do que qualquer indivíduo de L. attalensis encontrado até hoje (embora os novos fósseis possam representar um indivíduo incomumente grande da espécie). , foi simplesmente um pode se tornar uma nova espécie.

Concluída a escavação do fóssil, os ossos serão preparados em Pombal com o apoio da Câmara Municipal de Pombal. Ortega acredita que, uma vez preservado, analisado e montado, o espécime reconstruído terá “enorme potencial museológico”.

Originalmente publicado na Live Science.